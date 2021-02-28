Advertisements

محافظ القليوبية بعد شكاوى امتحانات التابلت: نعمل على حل مشكلة الإنترنت بالمدارس

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
شهدت امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي بالقليوبية الفصل الدراسي الأول، مشكلات تقنية لليوم الثاني على التوالي، مما تسبب في عدم قدرة عدد كبير من الطلاب من الدخول على منصة الامتحان.

جاء ذلك تزامنًا مع زيارة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بزيارة للجان الامتحانات بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات رافقه خلالها سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وعبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها.

كما تفقد المحافظ اللجان الامتحانية للمرحلة الإبتدائية بمدرسة ابن خلدون بالعاصمة بنها، ومدرسة بنها الميكانيكية العسكرية، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الصناعي الإمتحان في مادة الدراسات والأمن الصناعي رافقه خلالها المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني بالقليوبية

واطمأن المحافظ الطلاب الذين يواجهون مشاكل وصعوبات في الدخول على منصة الإمتحان الخاص بالصف الثاني الثانوي أنه لاداعي للقلق مضيفًا بأن الوزارة تبزل قصاري جهدها لحل جميع مشكلات منظومة الإنترنت بالمدارس مشيرًا إلى أن وقت الامتحان يحسب بداية من دخول الطالب المنصة، وبدء الإجابة على الأسئلة وليس مرتبط بوقت معين.

شدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع تفشي كورونا المستجد، وارتداء الطلاب للكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي وحسن تهوية لجان الامتحان.
محافظ القليوبية بعد شكاوى امتحانات التابلت: نعمل على حل مشكلة الإنترنت بالمدارس
محافظ القليوبية بعد شكاوى امتحانات التابلت: نعمل على حل مشكلة الإنترنت بالمدارس
محافظ القليوبية بعد شكاوى امتحانات التابلت: نعمل على حل مشكلة الإنترنت بالمدارس
محافظ القليوبية بعد شكاوى امتحانات التابلت: نعمل على حل مشكلة الإنترنت بالمدارس
محافظ القليوبية بعد شكاوى امتحانات التابلت: نعمل على حل مشكلة الإنترنت بالمدارس
محافظ القليوبية بعد شكاوى امتحانات التابلت: نعمل على حل مشكلة الإنترنت بالمدارس

أخبار تهمك

مدرب الزمالك السابق: لن أعود مجددا للعمل في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يطيح بنجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

محمد إبراهيم يرد على عودته للزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 16 ساعة

قبل مواجهة الأهلي.. اللاعب الوحيد الذي خطف أنظار ميدو في طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 10 ساعة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 18 ساعة

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

08:31 ص

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»