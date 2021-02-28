انطلاق حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في كفر الشيخ (صور )



إنطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بكفرالشيخ وبدأت فرق العمل فى الإنتشار في أرجاء محافظة كفرالشيخ والتى من المستهدف تطعيم 543782 طفل من الفئة العمرية من عمر يوم لعمر خمس سنوات وعدد الفرق 1150 فريق على مستوى 237 وحدة صحية.



وتابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، العمل بالإدارات الصحية على توزيع الكميات على الوحدات الصحية والفرق المتحركة، حسب المستهدف لكلا منها وترقيم الكلومن وكتابة كامل البيانات للفرق الثابتة والمتحركة وكذلك الكراسات من قبل فرق الإشراف.



وتستمر عملية الإعلان عن الحملة عن طريق مسيرة للسيارة المتحركة التي تجوب مدن وقرى المحافظة والإعلان عن الحملة وأهمية التطعيم وتؤكد على توفر التطعيم في الوحدات الصحية ومع الفرق المتحركة في الشارع.