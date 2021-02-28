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سعر اليورو اليوم الأحد 28-2-2021 في البنوك المصرية

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 28-2-2021، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.13 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك الأهلى المصرى 18.90 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

وارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 9 قروش ليصل إلى مستويات 19 جنيه للشراء و 19.14 جنيه للبيع، مقارنة  18.91 جنيه للشراء و 19 جنيه للبيع في بداية تعاملات الاسبوع الماضي بالبنك المركزي.

سعر اليورو في البنوك

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
19.13 جنيه للشراء.
19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.90 جنيه للشراء .
19.16 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر
19.00 جنيه للشراء.
19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
19.00 جنيه للشراء.
19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.02 جنيه للشراء.
19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.91 جنيه للشراء.
19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.98 جنيه للشراء.
19.20 جنيه للبيع.



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