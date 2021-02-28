مصادر.. التعديل الوزارى قد يمتد لشهر يونيو

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد استقرارا فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد حالة الهدوء التى عمت أرجاء الوزارات بسبب تراجع الحديث عن تعديل وزارى مرتقب، حيث توقعت مصادر مطلعة أن تستمر الحكومة كما هى دون أى تغيير لعدة أشهر قد تمتد ليونيو المقبل.





وأضافت المصادر أن البعض كان يتوقع أن يجرى التعديل نهاية فبراير الجارى أو مارس المقبل، لكن الشاهد أنه لا توجد أى ملامح فى الوقت الراهن لهذه الخطوة فى ظل حالة الاستقرار داخل الوزارات خاصة التى شهدت هجوما حادا على أداء وزرائها سواء فى الشارع المصرى أو تحت قبة البرلمان، وأشارت المصادر إلى أن التعديل الوزارى لن يشمل عددا كبيرا من الوزارات، خاصة أن مجلس النواب الحالى راضٍ بشكل كبير عن الوزراء.





كان مجلس النواب قد استهل أعماله باستدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزراء حكومته، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملاً بالمادة 136 من الدستور، وعلى مدار جلسات امتدت لنحو 3 أسابيع استمع أعضاء المجلس إلى بيان الوزراء، وكان اللافت خلال هذه الجلسات حالة الهجوم الحاد التى شنها النواب على وزيرى الدولة للإعلام أسامة هيكل، وقطاع الأعمال العام هشام توفيق.





وتمثلت أغلب الانتقادات لهيكل فى الجمع بين منصب وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، والعضو المنتدب، أما هشام توفيق فواجه موجة حادة من الانتقادات بسبب قرار تصفية شركة الحديد والصلب.





يذكر أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، أدت القسم الدستورى أول مرة فى 14 يونيو 2018 أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب تقديم المهندس شريف إسماعيل استقالته.



