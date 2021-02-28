Advertisements

مصادر.. التعديل الوزارى قد يمتد لشهر يونيو

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
Advertisements
يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد استقرارا فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد حالة الهدوء التى عمت أرجاء الوزارات بسبب تراجع الحديث عن تعديل وزارى مرتقب، حيث توقعت مصادر مطلعة أن تستمر الحكومة كما هى دون أى تغيير لعدة أشهر قد تمتد ليونيو المقبل.

وأضافت المصادر أن البعض كان يتوقع أن يجرى التعديل نهاية فبراير الجارى أو مارس المقبل، لكن الشاهد أنه لا توجد أى ملامح فى الوقت الراهن لهذه الخطوة فى ظل حالة الاستقرار داخل الوزارات خاصة التى شهدت هجوما حادا على أداء وزرائها سواء فى الشارع المصرى أو تحت قبة البرلمان، وأشارت المصادر إلى أن التعديل الوزارى لن يشمل عددا كبيرا من الوزارات، خاصة أن مجلس النواب الحالى راضٍ بشكل كبير عن الوزراء.

كان مجلس النواب قد استهل أعماله باستدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزراء حكومته، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملاً بالمادة 136 من الدستور، وعلى مدار جلسات امتدت لنحو 3 أسابيع استمع أعضاء المجلس إلى بيان الوزراء، وكان اللافت خلال هذه الجلسات حالة الهجوم الحاد التى شنها النواب على وزيرى الدولة للإعلام أسامة هيكل، وقطاع الأعمال العام هشام توفيق.

وتمثلت أغلب الانتقادات لهيكل فى الجمع بين منصب وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، والعضو المنتدب، أما هشام توفيق فواجه موجة حادة من الانتقادات بسبب قرار تصفية شركة الحديد والصلب.

يذكر أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، أدت القسم الدستورى أول مرة فى 14 يونيو 2018 أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب تقديم المهندس شريف إسماعيل استقالته.

أخبار تهمك

بيراميدز يطيح بنجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

قبل مواجهة الأهلي.. اللاعب الوحيد الذي خطف أنظار ميدو في طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الزمالك السابق: لن أعود مجددا للعمل في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

محمد إبراهيم يرد على عودته للزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 18 ساعة

ميسي يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

08:31 ص

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»