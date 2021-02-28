تأجيل ثاني جلسات الجنحة المباشرة ضد رانيا يوسف لإرتكابها فعلا فاضحا علنيا



قررت اليوم الأحد محكمة جنح قصر النيل تأجيل ثاني جلسات الجنحة المباشرة المقامة من المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع والمقيدة تحت رقم 388 لسنه 2021 جنح قصر النيل.. لجلسة 14 مارس المثبل لورود تقرير التحرير عن محل الاقامة.



والتي يطالب فيها بالتعويض المدني المؤقت بمبلغ 40 الف وواحد جنيه ضد الفنانة رانيا سيد محمد السيد يوسف وشهرتها رانيا يوسف لقيامها بالتخريض علي الفسق والخروج عن قيم المجتمع وارتكابها الفعل الفاضخ العلني بقيامها بالتغزل في مفاتن جسدها علي شاشات التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.





وقال فرحات في دعواه: لقد دأبت المشكو في حقها اثارة الجدل لدى الجميع اما بتصريحات او بظهور غير لائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حسابتها بالانستجرام او الفيس بوك او حتى على اليوتيوب.





مخالفة بذلك قواعد العيب والأخلاق والعادات والتقاليد سواء بالتغزل في مفاتن جسدها او بالملابس العارية التي تكشف أكثر ما تستر.





حيث ظهرت مؤخرا خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 مؤخرا الذى يقام كل عام بفستان اخر يظهر مفاتن جسدها غير مباليه بما سبق وخرجت على الكافة به من خلال مهرجان الجونة عام 2018 واحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقدمت بمناسبته للنيابة العامة وقد كان لنا حينها موقفا تجاه ذلك المشهد بموجب البلاغ رقم 15722 لسنه 2018 عرائض النائب العام حيث ارتكبت المعلن اليها الأولى جريمة نص المادة 278 من قانون العقوبات لارتكابها علانية فعل مخل بالحياء حيث تنص تلك المادة على الآتي: "أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه. "



مشيرا الي انه قد كانت نقابة المهن التمثيلية حينها استنكرت فى بيانها تصرفها بل واحالتها للتحقيق بوصفها عضوة من أعضائها.



لتخرج علينا مرة أخرى في الأسبوع الأخير من العام المنصرف لتعلن عبر حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي برمو لحلقتها المسجلة مع الاعلامى نزار الفارس بقناة الرشيد العراقية والتي كان مقرر حينها اذاعتها يوم الجمعة الموافق 112021 والتي انطلقت بالفعل تلك الحلقة برغم كل ما تم من انتقاد لها بل وبعد تيقنها من جسامه الخطاء الذي ارتكبته مما أدى الى رفعها الفديو الخاص ببرمو الحلقة خشية من المسألة القانونية متجاهلة ان جريمتها وقعت بمجرد النشر والتداول وانتشر قولها (( مؤخرتي مميزة )) وتصدر عناوين الصحف والمواقع الإخبارية كما انتقده العديد من نجوم الفن زملائها.بحجة ان تصريحها هذا يسئ للفن وللفنانين



حيث طالب الفنان القدير حسن يوسف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بإحالتها للتحقيق واصفا تصريحها بالصادمة. مؤكدا أن ممثلات الإغراء لم يكن لديهن الجرأة للإدلاء بمثل هذه التصريحات مشددا على ضرورة محاسبة رانيا يوسف على تصريحها ولابد من شطبها بشكل نهائي حال تكرارها للواقعة مجددا. خلاف تصريحات الفنان فاروق فلوكس والمخرج محمد مختار والعديد من الفنانين



واستطرد فرحات: انه بالرجوع إلى نص المادة موضوع الاتهام نجد أن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام والحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التى تخل بالحياء وتخالف الآداب العامة ولا تقوم جريمة الفعل الفاضح حسب نص المادة 278 عقوبات إلا بتوافر 3 أركان هم:



فعل مادي يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه والعلانية: ولا يشترط لتوارها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة أما الركن الثالث فهو يتمثل فى القصد الجنائى والذي يتمثل فى عمد الجاني على إتيان الفعل



وقال فرحات في دعواه: نعلم جميعا الدور الذي تقوم به النيابة العامة في مجال التصدي للأفعال التي تنال من القيم والمبادئ والأخلاق حيث تم انشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل. وذلك بناء على قرار المستشار النائب العام رقم 2376 لسنة 2019



وإستكمل فرحات: من خلال دورنا نحن كمواطنين أقمنا حملة للمساعدة في التصدي لتلك الأفعال التي تنال من العادات والتقاليد والأخلاق والتي يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتتنافي تماما مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع المصرى تحت مسمى حملة تطهير المجتمع. للموازنة بين حرية التعبير وبين وجوب اسكات الأصوات الملوثة للبيئة البصرية والسمعية للإنسان الطبيعي. ايمانا منا بان المواطن تقع عليه عاتق المسؤولية في الحفاظ على تلك الثوابت واستنادا الى دستورنا المصرى فمصر هبة النيل للمصريين وهبة المصريين للإنسانية.





ولقد جاء في نص المادة 10 من الدستور ان الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها



ووفقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية فانه يحق للطالب بوصفه متضررا من فعله المعلن اليها الأولى التقدم بتلك الجنحة اعمالا للمواد



حيث نصت المادة 25 علي ان لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.



ونصت المادة 27 علي أن لكل من يدعى الحصول على ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى.



وأكد فرحات أن فى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى الى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند احالة الدعوى الى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.





اما عن استخدامها قوله تعالى {وأما بنعمة ربك فحدث} فقد ورد في الآية الكريمة



فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ [الضحى:9-11]



وجاء في تفسير تلك الآية العظيمة



الآية على ظاهرها الله أمر نبيه ﷺ أن يتحدث بنعم الله جل وعلا وهذا من الشكر لأن التحدث بالنعم من شكر الله فالنعمة شكرها يكون بأمورٍ ثلاثة: الاعتراف بها باطنًا وأنها من الله ومن فضله والتحدث بها ظاهرًا بلسانه والأمر الثالث صرفها في مرضاة المنعم بها والاستعانة بها على طاعة الله جل وعلا.



ولكن ما قامت به المعلن اليها هو استخدام لآيات القرأن العظيم في تبرير فعل مؤثم شرعا وقانونا مما يستوجب معه المسألة القانونية



وقال فرحات: اما عن التعويض المدنى المؤقت فان الطالب يقدره بمبلغ أربعون إلف وواحد جنية مصريا لحين الرجوع عليها بما يعد جابا للضرر مخصصا ناتجه للاستخدام للصالح العام من مستشفيات الأطفال ودور رعاية الايتام.



وطالب فرحات في نهاية دعواه بتطبيق أقصى العقوبة المنصوص عليها بنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى لانها بيوم 112021 ارتكبت الفعل المؤاثم الموضح بصدر الصحيفة مع الزامها بأداء مبلغ أربعون الف وواحد جنية مصريا لاغير على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع الزامها بالمصاريف الجنائية ومقابل اتعاب المحاماة.