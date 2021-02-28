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موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد فى الدوري الإنجليزي

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:01 م
ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد نادي ليفربول نظيره نادي شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي شيفيلد يونايتد.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويحتل نادي ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يحتل نادي شيفيلد المركز الأخير.

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