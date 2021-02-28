بسبب برومات البوتاسيوم.. القومي للبحوث يوجه تحذيرا للأمهات (فيديو)

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن الإنسان يجب أن يتناول 3 وجبات رئيسية في اليوم، موضحا أن أفضل وجبات "سناكس" بين الوجبات الرئيسية يمكن أن يتناولها الإنسان هى الخضروات والفواكه.





وحذر "حسونة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، من تناول الوجبات ذات السعرات الحرارية العالية، منوها بأن المكسرات لها فوائد غذائية جيدة، ولكن سعراتها الحرارية مرتفعة جدا، حيث أن 100 جرام من المكسرات يعطي 600 سعر حراري.



