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بسبب برومات البوتاسيوم.. القومي للبحوث يوجه تحذيرا للأمهات (فيديو)
الأحد 28/فبراير/2021 - 11:50 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن الإنسان يجب أن يتناول 3 وجبات رئيسية في اليوم، موضحا أن أفضل وجبات "سناكس" بين الوجبات الرئيسية يمكن أن يتناولها الإنسان هى الخضروات والفواكه.
وحذر "حسونة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، من تناول الوجبات ذات السعرات الحرارية العالية، منوها بأن المكسرات لها فوائد غذائية جيدة، ولكن سعراتها الحرارية مرتفعة جدا، حيث أن 100 جرام من المكسرات يعطي 600 سعر حراري.
وعن مادة برومات البوتاسيوم التي تستخدم لتحسين نوعية المعجنات، أوضح أن هذه المادة سامة وخطرة على صحة الإنسان خاصة إذا استخدمت بكميات كبيرة، لافتا إلى أن مصر منعت استخدامها في 2021، مطالبا الأمهات بالتأكد من خلو المعجنات من هذه المادة عند الشراء.
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