مليارات «تحت البلاطة» تبحث عن النصابين





رجل أعمال فى المنيا جمع 2 مليار بحجة توظيفها فى استثمار الرخام بفائدة 17%





مدرس جمع مليار جنيه من مركز ديرب نجم فى الشرقية والفائدة 50%





يوهم ضحاياه بالمال والثراء السريع، يستجلى قلوبهم بالكلام البسيط والوعود بتحقيق الأمنيات، حتى يقتنعوا بكلامه، فيعطونه أموالهم عن رضا واقتناع تام، فى البداية يريهم حلاوة الاتفاق، ويكون حريصا على دفع نسب الأرباح المتفق عليها، بما تفوق فوائد البنوك، لعدة شهور لينال الثقة وينهال عليه الآخرون بأموالهم، ثم يختفى فى ظروف غامضة جامعاً ملايين ومليارات. «المستريح» أو بائع الأوهام، ذلك الشخص الذى يظهر بزى رجل الأعمال الشريف،، الذى يعمل فى تجارة مربحة، ويجمع الأموال بطريقة السارق الذكى بحجة توظيفها واستثمارها متاجراً بأحلام البسطاء. هذه العصابات انتشرت بشكل كبير بالمحافظات، وليست القاهرة فقط، تمثل كيانات وهمية هدفها النصب، تم تقديم بلاغات ضدهم لمباحث الأموال العامة، تتهمهم بالنصب بدعوى توظيف الأموال مقابل نسبة أرباح شهرية، ثم الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من الضحايا.





الشرقية





وفى الشرقية أحالت النيابة متهم لمحكمة الجنايات بعدما استولى على مليار جنيه من أهالى قرى مركز ديرب نجم بالشرقية، فى القضية رقم 3177 جنايات، حيث أكدت تحريات مباحث أمن الدولة بأنه تم تحويل قضية المتهم حسنى ش، 52 سنة، مدرس، المتهم بالنصب على عدد من أهالى قريته والقرى المجاورة لمحكمة جنح الشرقية، بعد استيلائه على ما يصل لمليار جنيه من أموال المواطنين، حيث استغل قدرته على الإقناع بتوظيف هذه الأموال فى التجارة والمشاريع الاستثمارية، مقابل 50% من الأرباح، حتى تمت إحالته لمحكمة الجنايات. وأفادت التحقيقات مع الضحايا والشهود صحة ما قدم ضده من بلاغات الأهالى من النصب على الضحايا، ثم اختفائه وهروبه خارج البلاد، حيث أثبتت التحريات بأنه كان محل ثقة بالنسبة لهم، وكان يعمل بتوظيف الأموال منذ التسعينات وملتزماً بدفع الأرباح، إلى أن جمع هذا المبلغ مؤخراً واختفى.





الدقهلية





فى المنصورة تم إحالة مستريح المنصورة «أحمد، أ»، لمحكمة الجنايات والحكم عليه بـ 3 سنوات فى القضية رقم 18052 لسنة 2016 جنح المنصورة، بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جينه من خلال النصب على رئيس المجموعة المصرية الدولية للاستثمار وآخرين، تحت بند المشاركة فى مشروع صناعى كبير فيما تبين أن المشروع وهمى، حيث أكدت التحريات بأن المتهم استخدم وسائل الاحتيال والنصب على عدد من رجال الأعمال مع إقناعهم بمشروع كاذب إلى أن تم ضبطه والقبض عليه ومحاكمته وفقاً للمادة 336 من قانون العقوبات.





أكدت التحريات بأن الترويج له كان يتم عن طريق أحد أقاربه، والذى أخبره بأن المتهم يقوم بتشغيل أمواله فى تجارة المواد الغذائية، وأنه يتحصل على فائدة من جراء ذلك، حتى تمت إحالته للمحكمة والحكم عليه بعد إثبات التهم عليه.





القاهرة





كما تم ضبط متهم بالقاهرة يدعى «طارق، ع « تاجر أجهزة كهربائية «51 عاماً»، معروف بمستريح القاهرة الجديدة، نصب على المواطنين واستولى على 40 مليون جنيه، بدعوى تشغيلها فى التجارة بمجال عمله، فى القضية رقم 2243 جنايات، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة، بأن الضحايا تقدموا ببلاغات كثيرة ضد المتهم وصلت لـ 25 بلاغا، لنصبه عليهم والاستيلاء على أموالهم بحجة تشغليها فى مجال الاستثمار والتجارة، مقابل ربح شهرى 12%، ولم يلتزم معهم سوى أول شهرين، ثم اختفى فى ظروف غامضة بعدما جمع مبلغ 40 مليون جنيه من 25 مواطنًا، حتى تم ضبطه والقبض عليه.





الغربية





وفى الغربية تم ضبط مستريح استولى على 400 مليون جنيه من خلال عدد من الضحايا بمراكز محافظة الغربية، فى القضية رقم 2145 جنايات، يدعى «مصطفى، ع»، يعمل طبيباً بشرياً، أخذ أموالاً من المواطنين قاربت الـ400 مليون جنيه، بحجة توظيفها ثم فر هارباً.





أكدت التحريات أن المتهم طبيب بشرى لديه مركز للجراحات بمركز كفر الزيات منذ 4 سنوات، وتم تقديم ما يزيد على 14 بلاغا ضده من ضحاياه، حيث أخذ أموالهم وأقنعهم بتوظيفها فى المستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية كبيرة، وأعطاهم لمدة شهرين هذه الأرباح ثم اختفى، فتقدموا ببلاغات ضده بتهمة النصب والاحتيال.





المنيا





على مستوى محافظات الصعيد كانت للمنيا الصدارة ويليها محافظات أسيوط وسوهاج، فمؤخراً تم حبس مستريح المنيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بالمنيا فى القضية رقم 668 لسنة 2021 إدارى مركز شرطة مغاغة، ذلك المستريح «حسين.أ»، «42 سنة»، قام بالنصب على المواطنين بمساعدة اثنين متهمين وهم «علاء،أ» والمتهم «محمد، ع»، واستولى على ما يقرب من 2 مليار جنيه من أموال المواطنين بحجة توظيفها واستثمارها فى تجارة الرخام والتصدير للصين، ثم قام بالفرار، كما تم التحفظ على أموالهم، بعد إجراء التحقيقات معهم بناءً على 150 بلاغاً من المواطنين ضدهم.





ووفقاً للتحقيقات والبلاغات المقدمة، قال أحد الضحايا إن نسبة الإقناع فى المشروع كانت كبيرة، ونسبة الأرباح طائلة ومرضية للجميع، خاصة أنهم سيحصلون على الأرباح شهرياً، فأقنعهم بذلك، فهناك عائلات دفعت له 3 ملايين، وأخرى نصف مليون، ومن باع سيارته ودفع ثمنها له للاستثمار لديه ومن دفع 50 ألفاً وآخرون بما يصل لـ 150 شخصاً.





كما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة أن المتهمين تلقوا مبالغ مالية من عدد كبير من المواطنين بشمال المنيا، والتى زادت على مليار ونصف المليار، بزعم توظيفها فى أعمال تجارية واستثمارية، ولكنها كانت صورة شكلية لما قاموا به من عملية النصب، وأن المتهم حرر إيصالات أمانة وقع عليها لبعض من أودعوا أموالهم لديه إثباتاً لحقهم، مع وعود منه بأن نسبة الأرباح تزيد على 17%، وبعد اختفاء المتهم حرر الضحايا بلاغات ضده، وتم القبض عليه من قبل النيابة العامة وتحويله لمحكمة الجنايات.





سوهاج





أكدت التحقيقات وتحريات النيابة العامة فى واقعة «نصاب»سوهاج «سمير،ح»، 48 سنة، الذى استولى على أموال الضحايا بالنصب والاحتيال بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار والتجارة، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية، حيث جمع 17 مليون من الضحايا، وبعدها سدد لهم مبلغاً شهرياً بالأرباح ثم توقف عن السداد ورفض رد باقى المبالغ، فتم تقديم العديد من البلاغات ضده والتى بلغت 13 بلاغا، على أساسها تم التحقيقات معه.





أسيوط





أكدت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 2227 جنايات، إحالة «مستريح» أسيوط المتهم بالاستيلاء على 120 مليون جنيه من الضحايا التى أوهمهم بالثراء السريع، لمحكمة الجنايات، بعدما تم التحقيق مع المتهم والضحايا بالنيابة العام، حيث كشفت التحقيقات عن ملابسات الواقعة من خلال التحريات وبلاغات المتهمين، وثبت من خلال الوقائع بأن المتهم جمع ما يصل لـ 120 مليون جنيه، وأعطى للضحايا مبالغ مالية لمدة ثلاثة شهور ثم فر بالهروب، فتم تقديم بلاغات ضده بالنصب والاستيلاء وتوظيف الأموال من أكثر من 20 شخصاً. وبعد التحقيقات وسماع أقوال الشهود والضحايا بأن المتهم يعمل فى مجال شراء السيارات، أوهمهم زوراً بأنه سيستثمر أموالهم فى مجال توظيف الأموال، مؤكدين أنه يتمتع بقدرة عالية على الإقناع بالأرباح الكبيرة جراء هذا التوظيف، وبالفعل اقتنعوا بكلامه، وأخذ منهم ما يصل لـ 120 مليون جنيه.



