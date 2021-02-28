رئيس الوزراء الأردني يطالب وزيري الداخلية والعدل بالاستقالة

طلب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم السبت، من وزيري الداخلية والعدل تقديم استقالتيهما من الحكومة، لمخالفتهما أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 2584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 386496 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 346287 حالة شفاء بعد تسجيل 2447 حالات إضافية، كما سجلت 25 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4675 حالة.