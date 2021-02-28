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رئيس البرلمان العربي: السعودية الركيزة الأساسية لأمن الدول العربية

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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دعا رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، الدول العربية والإسلامية إلى التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية والالتفاف حول قيادتها في مواجهة مخططات استهدافها والمساس بسيادتها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لمنع التدخل في شئونها الداخلية.

وقال "العسومي" إن المملكة العربية السعودية تمثل عمقًا إستراتيجيًا ثابتًا والركيزة الأساسية لأمن الدول العربية، وإن المساس بسيادتها هو استهداف للأمن القومي العربي ككل، ومحذرًا من أن هذه المخططات لن تقف عند حدود استهداف المملكة العربية السعودية فقط، خاصة وأن أمن السعودية هو ركن الزاوية لأمن الدول العربية، وإنما تمثل بداية مخطط يستهدف كافة الدول العربية، ويستهدف إعادة إنتاج مخططات التآمر على أمنها القومي، وهو ما يستوجب توحدها وتعزيز تضامنها في مواجهة ما يحيط بها من أجندات ومخططات خارجية تستهدف أمنها واستقرارها.

وأكد رئيس البرلمان العربي على مركزية ومحورية الدور العالمي والريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، معربًا عن تقدير البرلمان العربي الكامل لما تقوم به المملكة من جهود مخلصة من أجل دعم كل ما يعزز التضامن العربي ويوحد كلمة الدول العربية في مواجهة محاولات ومخططات استهدافها، مجددًا التأكيد على أن المملكة العربية السعودية تمثل حائط صد قوي وحصن منيع في مواجهة كل ما يحيط بالأمة العربية من مخاطر وتهديدات، وأن أية محاولات بائسة لاستهدافها سيكون مصيرها الفشل الذريع.

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