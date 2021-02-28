النائبة أسماء سعد الجمال تؤدي اليمين الدستورية خلفًا لوالدها الراحل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن بمقر المجلس، أداء النائبة أسماء سعد الجمال، اليمين الدستورية، خلفًا لوالدها الراحل اللواء سعد الجمال، والذي وافته المنية في وقت سابق من الشهر الجاري.





وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، تصعيدها محل المقعد البرلماني لوالدها، موجهًا التهنئة، ومتمنيا لها كل التوفيق والنجاح.





وتم تصعيد النائبة عملًا بنص المادة 25 من قانون مجلس النواب: والتي نصت على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المُنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.





وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".





اليوم.. البرلمان يبحث قانوني تنظيم نقل الدم وبوابة العمرة





ومن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.



