Advertisements

النائبة أسماء سعد الجمال تؤدي اليمين الدستورية خلفًا لوالدها الراحل

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن بمقر المجلس، أداء النائبة أسماء سعد الجمال، اليمين الدستورية، خلفًا لوالدها الراحل اللواء سعد الجمال، والذي وافته المنية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، تصعيدها محل المقعد البرلماني لوالدها، موجهًا التهنئة، ومتمنيا لها كل التوفيق والنجاح.

وتم تصعيد النائبة عملًا بنص المادة 25 من قانون مجلس النواب: والتي نصت على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المُنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

اليوم.. البرلمان يبحث قانوني تنظيم نقل الدم وبوابة العمرة

ومن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

كما تبحث الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بالإضافة إلى عرض 7 بيانات عاجلة من النواب موجهة إلى الحكومة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب بوابة الفجر الفجر اسماء سعد الجمال

أخبار تهمك

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

قبل مواجهة الأهلي.. اللاعب الوحيد الذي خطف أنظار ميدو في طلائع الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 17 ساعة

محمد إبراهيم يرد على عودته للزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يطيح بنجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

08:31 ص

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 31.. «الوسية» دراما «القهر» فى زمن «الملح والطين»