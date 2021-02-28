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مصير الزوايا والمصليات.. التفاصيل الكاملة لضوابط والإجراءات الاحترازية لصلاة التراويح

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت وزارة الأوقاف عن ضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة خلال صلاة التراويح في شهر رمضان الكريم، ومنها مراعاة مسافات التباعد وإغلاق دورات المياه وقاعة المناسبات.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز ضوابط والإجراءات الاحترازية لصلاة التراويح:

الصلاة بالمساجد فقط دون الزوايا:

وأشارت وزارة الأوقاف الي أنَّه سيتمّ الاقتصار في هذه المرحلة على الصلاة بالمساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتمّ الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.

مراعاة مسافات التباعد:

وكشف وكيل الوزارة لشئون المساجد الدكتور نوح العيسوي أنه يجب مراعاة مسافات التباعد في صلاة القيام التي تقام في رمضان بالمساجد.

منع قامة موائد إفطار والاعتكاف:

وأوضح وكيل الوزارة لشئون المساجد أنه تم السماح بالصلاة فقط دون السماح بأية موائد إفطار والاعتكاف داخل المسجد، وذلك حرصًا علي سلامة المواطنين ومنع التجمعات.

عدم فتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات:

وأكد وكيل الوزارة لشئون المساجد الدكتور نوح العيسوي علي استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وفق الإجراءات الاحترازية لتصدي لفيروس كورونا.

تكثيف عمليات النظافة والتعقيم:

وشدد وكيل الوزارة لشئون المساجد علي ضرورة مراعاة كافة الضوابط القائمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين.

لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته:

وقال وكيل الوزارة لشئون المساجد الدكتور نوح العيسوي، إنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد.

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