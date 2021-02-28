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ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة كابلات كهربائية من مواقع تحت الإنشاء بالقاهرة

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة كمية من الكابلات الكهربائية من أحد المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة. 

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم تمكنت من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية  "ملك وقيادة أحدهم) مُحمل عليها (كمية من الكابلات الكهربائية). 

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من أحد المواقع الإنشائية بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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سرقة كابلات كهربائية بوابة الفجر الفجر

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