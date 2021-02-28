أستاذ القانون الجنائي أسامة عبيد في حوار لـ«الفجر»: قلة عدد الخبراء وراء تأخر محاكمات رموز مبارك

قضية مواقعة سكرتيرة واغتصابها محظور النشر فيها ولا علاقة للمسميات الوظيفية بطبيعة الاتهام





ترافع الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، فى عدد كبير من قضايا الرأى العام من بينها قضية التلاعب بالبورصة، وقضية اتهام الفريق أحمد شفيق، بإهدار المال العام وأخيراً القضية المتداولة التى اتهم فيها مستشار وآخرون بمواقعة سكرتيرة واغتصابها.





والدكتور أسامة عبيد هو نجل الدكتور حسنين عبيد، صاحب التاريخ الكبير فى المحاماة، والذى لقب فى فترة من الفترات بمترافع مصر الأول، خاصة فى قضايا الثأر بالصعيد.. التقته «الفجر» ودار هذا الحوار.





■ ما هى النقاط التى استخدمتها كدفاع لتبرئة المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة؟





-قضية التلاعب بالبورصة انتهت تماماً خلال فبراير الماضى، ولم تتقدم النيابة العامة بطعن بسبب أدلة البراءة القوية، وبالتالى تم رفع التحفظ على أموال المتهمين ورفع قرار المنع من السفر، ومن أهم حيثيات الحكم أنه لم يثبت تواطؤ مجلس الإدارة، أو التلاعب أو نشر معلومات مضللة، أو استخدام معلومات من الداخل للتلاعب بالأسهم.





■ بصفتك موكلا عن المتهمين فى قضية اتهام مستشار وآخرين بمواقعة سكرتيرة واغتصابها بالإكراه.. ما هى آخر تطورات هذه القضية والمعروفة إعلامياً بقضية حسناء مارينا؟





-هذه القضية صدر قرار بحظر النشر فيها وما زالت متداولة.





■ ما سبب انتشار القضايا المتهم فيها قضاة، وهل يؤثر ذلك على منظومة العدالة من وجهة نظرك؟





- أرى أنها مثل باقى القضايا، ولا يوجد ما يسمى بقضية متهم فيها فلان أو غيره، فكل قضية لها وقائعها والصفة الوظيفية ليس لها دور فى طبيعة الاتهامات.





■ هل من الممكن أن ترفض قضية ما إذا استشعرت فيها ارتكاب المتهم للجرم، أو لسبب إنسانى أو أخلاقى؟





-أرفض القضية فى حالة عدم وجود ثغرات بها، ولن أستطيع فعل أى شىء فيها.





■ لقب والدك بأنه الأول فى الترافع فى قضايا الصعيد وتحديداً الثأر.. هل اختلفت طبيعة القضايا فى الصعيد؟





- قضايا الثأر كانت الأكثر انتشاراً لكنها قلت مؤخراً، وأصبحت قضايا الشرف والعرض الغالبة، بالإضافة لقضايا السلاح.





■ هناك أزمات متكررة فيما يخص قضايا التصالح ولجان الخبراء فما سبب هذه الأزمات؟





- المشكلة الأساسية هى أن عدد الخبراء غير كاف، ولا يتناسب مع عدد القضايا المنظورة وبالتالى تضطر النيابة إلى انتداب أقرب متخصص للبت فى القضايا، مثل انتداب أساتذة جامعات فى بعض القضايا، وهذا يجعل القضية تستغرق 6 أشهر فى لجنة الخبراء فقط.





■ هل هناك مبالغة من لجان الخبراء فيما يخص تحديد مبلغ التصالح؟





- القانون نص على أن التصالح يتم على مبلغ تحدده لجنة الخبراء، ومن حق المتهم التظلم على المبلغ أو طلب لجنة أخرى، خاصة أن لجنة التصالح تقيم المبلغ حسب سعر اليوم رغم أن الاستيلاء على قطعة الأرض على سبيل المثال تم منذ سنوات طويلة.





ومن بين القضايا التى كان هناك مبالغة فى قيمة مبلغ التصالح قضية أرض سوديك التى اتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان ومجدى راسخ، وكان مبلغ التصالح تقريباً 970 مليون جنيه ووصل فى محكمة النقض إلى 250 مليوناً فقط.





■ ماذا عن قضية فساد المليار دولار ضد شركة تراى أوشن؟





- لا أعرف ما المعيار الذى سميت به القضية بهذا الاسم، لكنها ظلت متداولة لمدة عامين ولا نزال ننتظر الفصل فيها.





■ كيف رأيت قضية الفيرمونت.. وهل نحن بحاجة إلى تعديلات قانونية لحماية الشهود؟





- أنا لست طرفا فى القضية وبالتالى ليس لدى أية معلومات بخصوصها، لكننا بالفعل لدينا قانون لحماية الشهود لكنه يطبق بشكل رئيسى فى قضايا الإرهاب تحديداً، واستخدام تقنية الفيديو كونفرانس فى هذا النوع من القضايا يوفر حماية للشهود، ويمنع تعرض أهالى المتهمين لهم أو تعرضهم لأية مخاطر بشكل مباشر.





■ ما آخر تطورات قضية الفريق أحمد شفيق؟





- مؤجلة للمرافعة فى شهر مارس القادم وسيتم الفصل فيها.





■ تابعت قضايا فتيات «التيك توك».. هل يساهم الرأى العام فى تضخيم القضايا خاصة أنها انتهت بالبراءة؟





- السوشيال ميديا ووسائل الإعلام لها تأثير كبير على القضايا، حيث تتم صياغة الخبر بطريقة تثير الرأى العام، فى حين أن القضية من الناحية القانونية لا تستحق، وبالتالى يتفاجأ الجمهور بحكم البراءة.





■ ما هى أطرف القضايا التى ترافعت فيها وأكثرهم قرباً لك؟





- قضية خاصة بإنتاج المسلسلات، وكانت الأوراق تتضمن تفاصيل العمل الفنى الذى لا نعرفه، وكان ذلك ممتعاً بالنسبة لى.





وأكثر القضايا المحببة إلى قلبى هى قضية التلاعب البورصة لأنها استثنائية سواء بالنسبة لعدد السنوات التى استغرقتها وبلغت 8 سنوات، ونظرت فى حوالى 8 دوائر وشارك فيها حوالى 25 قاضا و3 نواب عموم، وكانت استثنائية فى حساسيتها للاقتصاد المصرى والعربى وتأثيرها على سوق المال، ومثلت نقطة تحول فى تاريخ القضايا الجنائية.





■ ماذا عن لقب محامى رموز النظام السابق ومحامى المشاهير وغيرها من الألقاب؟





أحب الألقاب لى هى أستاذ القانون بجامعة القاهرة.



