إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركز الفيوم بنحو 11 ألف متر طولي

أكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن خطة الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمركز الفيوم تسير في مسارها الصحيح من أجل تحسين نوعية وضغوط مياه الشرب من خلال تغيير الخطوط القديمة حيث يتم إحلال وتجديد نحو ١٠ آلاف و٧٥٠ مترا طوليا من الشبكات بأقطار مختلفة.





وقال اللواء هشام درة رئيس الشركة أن خطة الاحلال والتجديد للعام الحالي تتضمن تغيير شبكة مياه الشرب بالكامل لقرية السنباط بنحو ٦٦٠٠ متر طولي قطر ٤ و٦ بوصات وذلك بسبب وجود شبكة المياه على أعماق كبيرة داخل باطن الأرض نتيجة اعمال تعلية شوارع القرية من جانب المواطنين بصفة مستمرة بسبب عدم وجود صرف صحى وارتفاع نسبة الرطوبة بالمنازل هذا بجانب تأكل الخطوط وسيتم التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة.



