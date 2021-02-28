دراسة: 6 أسباب وراء فشل مبادرات البنك المركزى لتمويل المشروعات

البنوك خصصت لها أقل من 20% من قروضها.. وجهاز تنمية المشروعات مول الشركات متناهية الصغر





أطلق البنك المركزى عديداً من المبادرات خلال السنوات القليلة الماضية لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتركز العدد الأكبر من المبادرات على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهميتها المباشرة فى توفير فرص العمل، وتحقيق النمو.





وأتاح المركزى مبالغ محددة للبنوك تستخدمها فى منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات، وكانت البداية فى عام 2016 حين كلف البنوك بتخصيص ما لا يقل عن 20% من إجمالى قروضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% و12% على التوالى.





وفى عام 2017 ضخ المركزى 30 مليار جنيه فى قطاع البنوك لتشجيع تمويل المنشآت متناهية الصغر بفائدة 5% وكان من المفترض أن يستفيد منها حوالى 10 ملايين عميل.





وفى نفس العام أصبح البنك مساهما مهما فى شركة ضمان مخاطر الائتمان من خلال الاستحواذ على 20% من أسهمها، وقام بضخ مبلغ ضمان مالى بقيمة 2 مليار جنيه كصندوق ائتمانى لتشجيع البنوك على إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ضمانات، أو لديها ضمانات قليلة.





وفى عام 2018 اعتمد خطة مدتها 4 سنوات بقيمة 200 مليار جنيه لتمويل 35 ألفاً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة تنافسية، وفى ديسمبر 2019 أطلق برنامجاً كبيراً آخر بقيمة 100 مليار جنيه لقروض دعم تمويل الشركات المتوسطة فى قطاع الصناعات التحويلية بسعر فائدة متناقص يبلغ 10%.





وفى مارس 2020 تم خفض سعر الفائدة فى محاولة لتخفيف آثار فيروس كورونا الاقتصادية، وفى سبتمبر من نفس العام وقع البنك الأهلى اتفاقا بقيمة 800 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.





لكن هذه المبادرات لم يتم توجيهها بشكل صحيح نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة التى لايزال حصولها على التمويل يشكل عقبة رئيسية لانطلاقها.





هذا ما أكدته دراسة حديثة صادرة عن المشروع البحثى «حلول للسياسات البديلة» التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان «إطلاق العنان لإمكانات التشغيل فى قطاع الصناعات التحويلية: سبل تطوير تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمضى قدماً».





الدراسة أعدتها الدكتورة منى عامر - الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والاستشارية فى مجال اقتصاد العمل، والدكتورة إيرين سلوانس - المدرس بالكلية.





واعتمدت الدراسة على مسح البنك الدولى للمنشآت للسنوات 2013 و 2016 و2020، ومقابلات مع باحثين وخبراء وأطراف معنية مختلفة (البنك المركزى، والهيئات الممولة والداعمة مثل: منظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات وهيئة الرقابة المالية).





وركزت الدراسة على أثر مبادرات البنك المركزى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قطاع الصناعات التحويلية، والذى يشمل أنشطة المنتجات الغذائية والملابس والأثاث والمنتجات المعدنية والنسيج والمعدات الكهربائية والصناعات الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية وغيرها.





وأرجعت ذلك إلى أن هذا القطاع هو الأهم فى توليد فرص العمل، يليه قطاع البناء، بالإضافة إلى أن المشروعات الصغيرة (توظف من 5 الى 49 عاملاً) والمتوسطة (توظف من 50 الى 99 عاملاً) هى المحرك الرئيسى لخلق فرص عمل، وتميل أكثر إلى تقديم فرص عمل رسمية، مقارنة بالمشروعات متناهية الصغر.





وأشارت الدراسة إلى أنه لا يوجد ما يدل على وصول التمويل والدعم المالى الذى أتاحه البنك المركزى من خلال مبادراته لهذه المشروعات، أو أثر ذلك على نمو التوظيف لديها.





ويعود ذلك إلى الإمكانية المحدودة أو المنعدمة للحصول على التمويل من البنوك، ما يعد إحدى العقبات الرئيسية التى تواجه تلك المنشآت، فالتقديرات تقول: إنهم لا يحصلون إلا على 10% فقط من تمويل البنوك.





وحسب بيانات مسح البنك الدولى للمنشآت لعام 2020، أفاد 70% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الصناعات التحويلية، أن الحصول على التمويل يشكل عقبة، وتواجه هذه المنشآت عوائق بسبب فجوة التمويل، ويتجلى ذلك بوضوح فى قطاع النسيج والملابس، والذى يعتمد على معدات باهظة الثمن نسبياً.





وتعانى الشركات الصغيرة من صعوبة فى الحصول على التمويل مقارنة مع الشركات متوسطة الحجم، ويعود ذلك إلى الوضع غير الرسمى للأغلبية العظمى من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتدابير الاحترازية الصارمة للنظام البنكى المصرى، وغياب الدراية المالية لأصحاب المنشآت والقروض ذات الفائدة المرتفعة، وأخيرا عدم وجود ضمانات كافية.





وأشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة رأس مال البنوك التى تم استخدامها من محفظة القروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب مبادرة المركزى فى 2016 لا تزال أقل بكثير من نسبة الـ 20%، على الرغم من أن بنك القاهرة أفاد مؤخراً أنه تمكن من تحقيق هذه الحصة.





وأكدت النتائج أنه تم توجيه معظم التمويل إلى منشآت متوسطة الحجم أو الشركات الكبيرة التى أنشأت روابط مع شركات صغيرة، لتتمكن من الاستفادة من أسعار الفائدة التفضيلية.





فى حين لم يحصل ثلث الشركات الصغيرة على قروض فى عام 2020، إما بسبب تعقيد إجراءات تقديم الطلبات، أو بسبب عدم مواتاة أسعار الفائدة، أو لأن متطلبات الضمانات كانت كبيرة جداً (إجراءات معقدة وطويلة فى تسعير وتقييم الأصول).





وقالت الدراسة: إن احتمالية حصول هذه الشركات، والتى يتراوح حجم مبيعاتها السنوية بين مليون و 10 ملايين جنيه على قروض، انخفضت فى 2020 إلى 7% مقارنة بـ 10.5% فى 2013 ، و 9.1% عام 2016.





وبالنسبة للشركات متناهية الصغر، والتى لديها أقل من 5 عمال ورأس مالها لا يقل عن 50 ألف جنيه، والشركات المنشأة حديثاً (عمرها أقل من سنتين) فإن لديها فرصة أفضل فى الحصول على ائتمانات صغيرة، حيث تستفيد من برامج جهاز تنمية المشروعات - الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقاً، وهى ائتمانات صغيرة تم تخصيصها لتمويل المنشآت المتعثرة.





ومنح جهاز تنمية المشروعات قروضاً مباشرة أو غير مباشرة من خلال البنوك إلى 200 ألف من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، ومع ذلك أشارت إلى أنه لم يتم تخصيص سوى حصة صغيرة من هذه القروض، حوالى 8% لشركات الصناعات التحويلية.





وأضافت الدراسة أن من ضمن المشكلات الكبيرة التى أدت إلى عدم استفادة المشروعات من مبادرات المركزى، هو التعريف الموحد للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذى يستخدمه البنك، ويعتمد على حجم الأعمال ورأس المال المدفوع - دون احتساب عدد موظفى الشركة.





وأدى هذا التعريف إلى وجود تحيزات لصالح المنشآت الأكبر نسبياً، واستبعاد الشركات الصغيرة لصالح الشركات الكبرى، ولذلك طرحت الدراسة عدة مقترحات للتعامل مع هذه المشكلات، على رأسها تدريب موظفى البنوك بشكل جيد على إدارة طلبات الائتمان، واختيار الشركات الصحيحة، والتعامل مع سمات المنشأة.





واقترحت الدراسة أن تستخدم الحكومة آلية لتسهيل حصول الشركات التى لا تمتلك ضمانات كافية للتمويل، عبارة عن برنامج أو صندوق ضمان الائتمان الجزئى، حيث تتحمل الدولة جزءاً من مخاطر عدم السداد.





وطلبت الدراسة إعداد استراتيجية منسقة لتخفيف القيود الائتمانية المفروضة على المشروعات، والتى يجب أن تشمل مزيجاً من الخدمات المالية البنكية وغير البنكية، مثل التخصيم والتأجير التمويلى، على أن يصاحب ذلك تعزيز النظام الضريبى لبيئة الأعمال، والحد من طول الإجراءات الإدارية وتعقيدها.



