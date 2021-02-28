"زراعة الشرقية" تُنفذ يوم حصاد لحقل إرشادي مزروع بمحصول بنجر السكر بكفر صقر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.





ومن جانبه أشار المهندس علي لاشين وكيل وزاره الزراعة الي تنفيذ يوم حصاد لحقل ارشادي مزروع بمحصول بنجر السكر بقرية شنيط الحرابوه التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر في حضور المهندس محسن عبدالله سويلم مسئول المحاصيل السكرية بالمديرية والدكتور ايمن عبد الرازق من معهد بحوث المحاصيل السكرية واخصائي بنجر السكر بالمحافظة وعدد من المزارعين وذلك للحديث عن اهم العمليات التي تتم اثناء الحصاد وتعريفهم بمخاطر الحصاد قبل ميعاد نضج المحصول وضرورة التواصل والترتيب مع مندوب المصنع قبل التقليع لتفادي مشاكل نقل المحصول لافتا إلى أن بنجر السكر يدخل في صناعة السكر وتستخدم جذوره كأعلاف للحيوان.





وأوضح وكيل وزارة الزراعة إلى أن المديرية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الشتوية حرصت على تنفيذ ندوات إرشادية حقلية بصفة مستمرة، بحضور مهندسي الإرشاد الزراعي بالمديرية والإدارات الزراعية بهدف توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حماية المحاصيل من الآفات الضارة ومكافحتها وطرق الفحص المستمر للزراعات، كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الشتوية.



