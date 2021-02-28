نقيب الصحفيين يصل مجلس الدولة لحضور دعاوى وقف الانتخابات

وصل ضياء رشوان نقيب الصحفيين منذ قليل، الي مقر مجلس الدولة بالدقي، منتظرًا بقاعة القضاء الإداري والتي ينظر بها الدعاوى المقامة لوقف انتخابات نقابة الصحفيين، ورفعت المحكمة الجلسة ويتداول القضاة بغرفة المدوالة، في انتظار صدور حكم في الشق المستعجل للدعاوى.





وذكرت إحدى الدعاوى والتي حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥،واختصمت نقيب الصحفيين بصفته، أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا حيث أن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق فى شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصًا على سلامة الصحفيين.





كما ذكرت الدعوى الأخرى المقامة من أحد الصحفيين، أنه تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة علي الانتخابات رفضت ذلك.



