ننشر دفاع نقابة الصحفيين في دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإداري (مستندات)

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ننشر دفاع نقابة الصحفيين في دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإداري (مستندات)
الأحد 28/فبراير/2021 - 12:11 م
هدير حمزة
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ننشر مذكرة الدفاع المقدمة لمحكمة القضاء الإداري من الممثل القانوني لنقابة الصحفيين، في الدعاوى المقامة لوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين.
وتضمنت المذكرة، الطلب بالحكم أصليًا برفض كافة الدعاوى المقامة وإلزام رافعها بالمصروفات، ومن باب الاحتياط تحديد ميعاد مناسب لإجراء الانتخابات لدرء مخاطر فيروس كورونا مع حفظ المراكز القانونية وسلامة كافة الإجراءات التي اتخذتها النقابة إعمالا لصحيح قانون النقابة.
وأسست النقابة دفاعها، على أن مجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضائها حريصون على صحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، إلا أن هذا الحري يتصادم مع قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة١٩٧٠.
كما ذكرت، أن النقابة قامت بعمل كافة الإجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية وأعلنت كشوف المرشحين النهائية، وأصبح هناك مراكز قانونية مستقرة لكل مرشح، إلا أن هناك عقبة أساسية لاستكمال هذا العمل الديمقراطي تتمثل في فيروس كورونا، لذلك قام مجلس النقابة باستطلاع راي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكان رد القسم ان هذا الأمر من اختصاص وزارة الصحة، وورد للنقابة رد الطب الوقائي لوزارة الصحة الذي انتهي لضرورة تأجيل الانتخابات بميعاد آخر حتي يجون قد انحسر فيروس كورونا.
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