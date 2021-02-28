ننشر دفاع نقابة الصحفيين في دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإداري (مستندات)

ننشر مذكرة الدفاع المقدمة لمحكمة القضاء الإداري من الممثل القانوني لنقابة الصحفيين، في الدعاوى المقامة لوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين.





وتضمنت المذكرة، الطلب بالحكم أصليًا برفض كافة الدعاوى المقامة وإلزام رافعها بالمصروفات، ومن باب الاحتياط تحديد ميعاد مناسب لإجراء الانتخابات لدرء مخاطر فيروس كورونا مع حفظ المراكز القانونية وسلامة كافة الإجراءات التي اتخذتها النقابة إعمالا لصحيح قانون النقابة.





وأسست النقابة دفاعها، على أن مجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضائها حريصون على صحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، إلا أن هذا الحري يتصادم مع قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة١٩٧٠.



