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ننشر دفاع نقابة الصحفيين في دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإداري (مستندات)

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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ننشر مذكرة الدفاع المقدمة لمحكمة القضاء الإداري من الممثل القانوني لنقابة الصحفيين، في الدعاوى المقامة لوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين.

وتضمنت المذكرة، الطلب بالحكم أصليًا برفض كافة الدعاوى المقامة وإلزام رافعها بالمصروفات، ومن باب الاحتياط تحديد ميعاد مناسب لإجراء الانتخابات لدرء مخاطر فيروس كورونا مع حفظ المراكز القانونية وسلامة كافة الإجراءات التي اتخذتها النقابة إعمالا لصحيح قانون النقابة.

وأسست النقابة دفاعها، على أن مجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضائها حريصون على صحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، إلا أن هذا الحري يتصادم مع قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة١٩٧٠.

كما ذكرت، أن النقابة قامت بعمل كافة الإجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية وأعلنت كشوف المرشحين النهائية، وأصبح هناك مراكز قانونية مستقرة لكل مرشح، إلا أن هناك عقبة أساسية لاستكمال هذا العمل الديمقراطي تتمثل في فيروس كورونا، لذلك قام مجلس النقابة باستطلاع راي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكان رد القسم ان هذا الأمر من اختصاص وزارة الصحة، وورد للنقابة رد الطب الوقائي لوزارة الصحة الذي انتهي لضرورة تأجيل الانتخابات بميعاد آخر حتي يجون قد انحسر فيروس كورونا.
ننشر دفاع نقابة الصحفيين في دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإداري (مستندات)
ننشر دفاع نقابة الصحفيين في دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإداري (مستندات)
ننشر دفاع نقابة الصحفيين في دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإداري (مستندات)
ننشر دفاع نقابة الصحفيين في دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإداري (مستندات)
ننشر دفاع نقابة الصحفيين في دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإداري (مستندات)
ننشر دفاع نقابة الصحفيين في دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإداري (مستندات)
ننشر دفاع نقابة الصحفيين في دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإداري (مستندات)
ننشر دفاع نقابة الصحفيين في دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإداري (مستندات)
ننشر دفاع نقابة الصحفيين في دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإداري (مستندات)
ننشر دفاع نقابة الصحفيين في دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإداري (مستندات)

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