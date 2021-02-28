تانيا صالح: موضوعات ألبوم "10م" صادقة ولا أتعمد إثارة الجدل



استضافت الإعلامية زهرة رامي على برنامجها اصحى بإنرجي، صباح اليوم، المغنية اللبنانية تانيا صالح عبر تطبيق زووم.



وتحدثت تانيا صالح على راديو إنرجي 92.1، عن ألبومها الجديد "10م"، الذي يدور حول قصة حياتها وتجاربها كامرأة مطلقة منذ 10 سنوات.

وقالت تانيا صالح لاصحى بإنرجي، إنها تعمل على الألبوم منذ 3 سنوات، وهو يعبر عن مشوارها كامرأة تعيش بمفردها وتواجه مشكلات الحياة منذ سنوات طويلة.

وتحدثت تانيا صالح حول جرأة الموضوعات التى طرحها الألبوم، مشيرة إلى أن الجرأة لم تكن مقصودة ولم تتعمد إثارة الجدل، لكنها تحب دائما أن تكون صادقة.

وتابعت:" كل الألبومات اللي عملتهم مِن قبل كانت من أجل ناس تانية، لكن هذا الألبوم كرمالي، واللي بحب أعمله وأكتبه وألحنه".



وأوضحت تانيا صالح أنها كانت مصممة على ألا يتدخل أحد في أفكار وألحان الألبوم، والملحنين الذين عملوا معها يشعرون بالفرق فى هذا العمل.

وشرحت تانيا قصص بعض أغاني الألبوم منها أغنية إلا فيك، التى تدور حول الهوس بالشخص الذي نقع فى غرامه، لدرجة عدم التفكير فى شيء آخر.

وعن وصفها مغنية مستقلة، قالت تانيا صالح لزهرة رامي إنها مازالت موسيقية مستقلة لأن التحول إلى فنان تجاري يحتاج إلى تمويل لا يتوفر لها فى لبنان، لكنها تستمتع بالتصنيف الذي يتيح لها التعامل مع محبين حقيقيين للفن.



وتابعت:" مفيش ضمان اجتماعي للموسيقين في لبنان، وأنا مش بعمل فلوس من وراء الموسيقى ولا بعيش من وراها أنا عارفة من الأول ومش زعلانة".

وعبرت تانيا عن رفضها لتقديم أغاني الراب لأنه فن غير عربى وليس من أصولنا الشرقية، رغم حبها الشديد له ومتابعتها لأحدث الأعمال فى هذا المجال الموسيقى، معلنة أن مغنيها المفضل هو إيمينم.



وكشفت تانيا صالح عن أفكار الرسوم المتحركة فى فيديوهات أغاني الألبوم، التى كانت مصممة على أن تقدمها بنفسها، وتعلم تقنياتها بعد سنوات من حبها وتعلقها بفن الكاريكاتير.