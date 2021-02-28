تانيا صالح: موضوعات ألبوم "10م" صادقة ولا أتعمد إثارة الجدل

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تانيا صالح: موضوعات ألبوم "10م" صادقة ولا أتعمد إثارة الجدل
الأحد 28/فبراير/2021 - 12:12 م
الفجر الفني
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استضافت الإعلامية زهرة رامي على برنامجها اصحى بإنرجي، صباح اليوم، المغنية اللبنانية تانيا صالح عبر تطبيق زووم.
وتحدثت تانيا صالح على راديو إنرجي 92.1، عن ألبومها الجديد "10م"، الذي يدور حول قصة حياتها وتجاربها كامرأة مطلقة منذ 10 سنوات.
وقالت تانيا صالح لاصحى بإنرجي، إنها تعمل على الألبوم منذ 3 سنوات، وهو يعبر عن مشوارها كامرأة تعيش بمفردها وتواجه مشكلات الحياة منذ سنوات طويلة.
وتحدثت تانيا صالح حول جرأة الموضوعات التى طرحها الألبوم، مشيرة إلى أن الجرأة لم تكن مقصودة ولم تتعمد إثارة الجدل، لكنها تحب دائما أن تكون صادقة.
وتابعت:" كل الألبومات اللي عملتهم مِن قبل كانت من أجل ناس تانية، لكن هذا الألبوم كرمالي، واللي بحب أعمله وأكتبه وألحنه".
وأوضحت تانيا صالح أنها كانت مصممة على ألا يتدخل أحد في أفكار وألحان الألبوم، والملحنين الذين عملوا معها يشعرون بالفرق فى هذا العمل.
وشرحت تانيا قصص بعض أغاني الألبوم منها أغنية إلا فيك، التى تدور حول الهوس بالشخص الذي نقع فى غرامه، لدرجة عدم التفكير فى شيء آخر.
وعن وصفها مغنية مستقلة، قالت تانيا صالح لزهرة رامي إنها مازالت موسيقية مستقلة لأن التحول إلى فنان تجاري يحتاج إلى تمويل لا يتوفر لها فى لبنان، لكنها تستمتع بالتصنيف الذي يتيح لها التعامل مع محبين حقيقيين للفن.
وتابعت:" مفيش ضمان اجتماعي للموسيقين في لبنان، وأنا مش بعمل فلوس من وراء الموسيقى ولا بعيش من وراها أنا عارفة من الأول ومش زعلانة".
وعبرت تانيا عن رفضها لتقديم أغاني الراب لأنه فن غير عربى وليس من أصولنا الشرقية، رغم حبها الشديد له ومتابعتها لأحدث الأعمال فى هذا المجال الموسيقى، معلنة أن مغنيها المفضل هو إيمينم.
وكشفت تانيا صالح عن أفكار الرسوم المتحركة فى فيديوهات أغاني الألبوم، التى كانت مصممة على أن تقدمها بنفسها، وتعلم تقنياتها بعد سنوات من حبها وتعلقها بفن الكاريكاتير.
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