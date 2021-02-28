الكهرباء: تكلفة تطوير 1400 قرية تتخطى 23 مليار جنيه (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنهم يعملون على تطوير ورفع كفاءة الشبكات الكهربائية في القرى ضمن مبادرة حياة كريمة.





وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إلى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة الشبكات في 145 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة، موضحا أنهم يعملون حاليا على تطوير الشبكات على مستوى كل قرى الريف المصري بأكمله.



