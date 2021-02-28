Advertisements

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز على نظيره إشبيلية، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل هدفي برشلونة كل من الفرنسي عثمان ديمبلي والأرجنتيني ليونيل ميسي، في الدقائق 29 و 85 على الترتيب.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة عند النقطة 53، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، في حين تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 48، في المركز الرابع.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة أمام نظيره أوساسونا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

أخبار تهمك

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 18 ساعة

ميسي يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

قبل مواجهة الأهلي.. اللاعب الوحيد الذي خطف أنظار ميدو في طلائع الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

محمد إبراهيم يرد على عودته للزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

بيراميدز يطيح بنجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

08:31 ص

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 31.. «الوسية» دراما «القهر» فى زمن «الملح والطين»