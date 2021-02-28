موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز على نظيره إشبيلية، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





سجل هدفي برشلونة كل من الفرنسي عثمان ديمبلي والأرجنتيني ليونيل ميسي، في الدقائق 29 و 85 على الترتيب.





وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة عند النقطة 53، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، في حين تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 48، في المركز الرابع.





ومن المقرر أن يلتقي برشلونة أمام نظيره أوساسونا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.



