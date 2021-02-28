أكثر من 16 الف حالة إصابة و 113 حالة وفاة بكورونا في الهند

سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الأحد، 16 ألفا و 752 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب صحيفة هندوستان تايمز، تتجاوز حصيلة الاصابات اليومية 16 ألف إصابة لليوم الرابع على التوالي.

وقالت وزارة الصحة الهندية، إنه تم تسجيل 113 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 157 ألفا و 51 حالة.



