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شاهد.. وزير التعليم يتحدث إلى طالب عبر الموبايل أثناء الامتحانات

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "TeN"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد إجراء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اتصالا هاتفيا مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال تفقده أول أيام الامتحانات للمرحلة الإبتدائية.

وتحدث وزير التربية والتعليم عبر الهاتف مع أحد الطلاب في إحدى لجان المحافظة، ليطمئن على مستوى الأسئلة، وإذا كان الطلاب يواجهون أي مشكلة.

وقال الدكتور طارق شوقي، مخاطبا الطالب عبر الهاتف، "خد بالك من نفسك، والبس الكمامة.. وكمل امتحانك يا حبيبي".

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وزير التعليم طلاب مصر طارق شوقي توك شو الامتحانات

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