شاهد.. وزير التعليم يتحدث إلى طالب عبر الموبايل أثناء الامتحانات

عرضت فضائية "TeN"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد إجراء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اتصالا هاتفيا مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال تفقده أول أيام الامتحانات للمرحلة الإبتدائية.





وتحدث وزير التربية والتعليم عبر الهاتف مع أحد الطلاب في إحدى لجان المحافظة، ليطمئن على مستوى الأسئلة، وإذا كان الطلاب يواجهون أي مشكلة.



