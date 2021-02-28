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الحكم بعد ساعتين.. 'الصحفيين' تنتظر مصير انتخابات التجديد النصفي
الأحد 28/فبراير/2021 - 12:26 م
ميسون أبو الحسن
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انتهت جلسة نظر سبعة دعاوى مُقدمة من بعض الزملاء المطالبة بتأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، منذ قليل بمحكمة القضاء الإداري.
وقدم أسعد هيكل المحامي وكيلًا عن الزميل الصحفي حسام السويفي المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، مذكرة تطالب برفض الدعوى، وإجراء الانتخابات في موعدها.
حضر المرشح حسام السويفي بنفسه جلسة الدعوى، وتضامن معه عدد من المرشحين، وهم: رفعت رشاد وكارم يحيي، المرشحان على منصب نقيب الصحفيين، ومساعد الليثي المرشح علي عضوية مجلس نقابك الصحفيين تحت السن، وياسر سليم المرشح فوق السن.
وقدم "السويفي" للمحكمة مستندات توكد إجراء الانتخابات في مجلسي النواب والشيوخ ونقابة المحامين ونقابة الصحفيين الفرعية في الإسكندرية، مطالبًا برفض الدعاوى المُطالبة بتأجيل الانتخابات.
وطالب "السويفي" بإجراء الانتخابات في موعدها، مستندًا إلى المادة ٣٢ من قانون ٧٦ لسنة ١٩٧٠، الخاص بتنظيم نقابة الصحفيين، التي تنص على إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب في الجمعة الأولى من شعر مارس، موكدًا أن تأجيل الانتخابات وعدم إجرائها في موعدها، يؤدي إلى بطلان المجلس الحالي والمقبل.
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