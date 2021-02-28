الحكم بعد ساعتين.. 'الصحفيين' تنتظر مصير انتخابات التجديد النصفي

انتهت جلسة نظر سبعة دعاوى مُقدمة من بعض الزملاء المطالبة بتأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، منذ قليل بمحكمة القضاء الإداري.





وقدم أسعد هيكل المحامي وكيلًا عن الزميل الصحفي حسام السويفي المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، مذكرة تطالب برفض الدعوى، وإجراء الانتخابات في موعدها.





حضر المرشح حسام السويفي بنفسه جلسة الدعوى، وتضامن معه عدد من المرشحين، وهم: رفعت رشاد وكارم يحيي، المرشحان على منصب نقيب الصحفيين، ومساعد الليثي المرشح علي عضوية مجلس نقابك الصحفيين تحت السن، وياسر سليم المرشح فوق السن.





وقدم "السويفي" للمحكمة مستندات توكد إجراء الانتخابات في مجلسي النواب والشيوخ ونقابة المحامين ونقابة الصحفيين الفرعية في الإسكندرية، مطالبًا برفض الدعاوى المُطالبة بتأجيل الانتخابات.



