العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي Advertisements تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 28/فبراير/2021 - 12:25 م Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ منذ حوالي 4 ساعات قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا منذ حوالي 22 ساعة وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق منذ يوم ميسي يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة منذ حوالي 7 ساعات قبل مواجهة الأهلي.. اللاعب الوحيد الذي خطف أنظار ميدو في طلائع الجيش منذ حوالي 5 ساعات موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني منذ نصف ساعة محمد إبراهيم يرد على عودته للزمالك منذ ساعتين و 48 دقيقة عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة منذ حوالي 11 ساعة فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن منذ حوالي 18 ساعة الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي منذ حوالي 17 ساعة مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو) منذ حوالي 18 ساعة عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق منذ حوالي 15 ساعة بيراميدز يطيح بنجم الفريق منذ حوالي 4 ساعات المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية منذ حوالي 14 ساعة تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو) منذ حوالي 16 ساعة بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم منذ حوالي 17 ساعة Advertisements