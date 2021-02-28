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بالصور المركز القومي للسينما يفتتج نادي سينما بورسعيد

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحت رعاية معالى وزيرة الثقافة الدكتورة "إيناس عبد الدايم"إفتتح المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" مساء أمس السبت نادي سينما بورسعيد بالتعاون مع محافظه بورسعيد.


جاء ذلك في إطار سعي المركز القومي للسينما للإهتمام بنشر الثقافة السينمائية بمختلف محافظات مصر ، وإيمانآ من المركز بضرورة دعم الشباب السينمائيين من خلال عرض أفلامهم للجمهور.


و قد صرح الباسوسي أن إختيار إقامة النادي بمحافظة بورسعيد جاء تزامنا مع إختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية هذا العام ٢٠٢١ .

و تم إفتتاح الفعاليات بعرض الفيلم التسجيلي القصير "آخر من يغادر ريو" للمخرج "أسامة عياد"   والفيلم الروائي "مستكة وريحان" للمخرجة "دينا عبدالسلام".

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي "أحمد عسر" مع مخرجا الفيلمين للمناقشة مع الجمهور .


جدير بالذكر أن نادي "سينما بورسعيد " يشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر و تقام فعالياته باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.

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