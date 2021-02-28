قتلى بهجوم مسلح في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الأحد، عن مقتل 11 شخصًا وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة جراء هجوم مسلح وقع في ولاية خاليسكو.

وأصدرت النيابة العامة، في ولاية خاليسكو، بيانًا قالت فيه: "تم العثور على جثث لعشرة رجال مصابين بطلقات نارية، وهي ملقية على رصيف أحد الشوارع".

وأعلنت النيابة العامة، أنه تم العثور على جثة شاب في أحد المنازل، يبدو أنه من القاصرين، وهو مصاب بطلقة نارية .

كما تم العثور على شخصين - امرأة وطفل – مصابين بطلقات نارية، وتم تقديم المساعدة الطبية لهما.

وباشرت النيابة العامة التحقيق، لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

وقد قامت مجموعة من الأشخاص المسلحين بالبنادق، قدموا في ثلاث سيارات، بفتح النار على مجموعة من الأشخاص كانوا يشربون الخمر على جانب الطريق، وفقًا لبعض التقارير الإعلامية.

وفر المهاجمون من مكان الحادث، ثم قدمت الشرطة، وباشرت بتمشيط المنطقة، بمشاركة طائرات الهليكوبتر.