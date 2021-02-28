بأسلوب المغافلة.. ضبط شخص لسرقة المتاجر بعابدين

تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالسرقة من داخل المتاجر بإسلوب "المغافلة"



تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (مدير محل لبيع أجهزة الكمبيوتر كائن بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة ( جهاز لاب توب) من داخل المحل.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (الجهاز المستولى عليه)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب " المغافلة "،وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب " المغافلة " ،كما إعترف بإرتكابه عدد (2) حادث سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشاده ضبط الأجهزة المستولى عليها بمسكنه،وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



