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"وكيل البرلمان": قانون بوابة العمرة يُسهم في حماية المواطنين من الوسطاء والسماسرة

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة، اليوم الأحد، مبدئيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجان (السياحة والطيران والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة والدستورية والتشريعية)، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.

من جانبه، أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة يعمل على تنظيم سوق العمرة، مُشيدًا بتحركات وزارة السياحة لتنشيط السياحة وحماية المواطنين من الوسطاء والسماسرة.

واقترح "أبو العينين" خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أن يكون لكل معتمر "باركود"، لافتًا إلى أن المشروع يحفظ للمعتمر حقوقه وتأمين النفقات والمصروفات.

كما أشاد وكيل مجلس النواب، بالتحركات التي تقوم بها الحكومة والمجتمع الأهلي من أجل الصعيد، مستشهدًا بافتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر، قائلًا: "مستشفى عصري للصعيد".

وثمن وكيل مجلس النواب في هذا الشأن دور وزير السياحة، مطالبًا بالعمل على حل المشكلات السريعة فيما يخص المبادرات بالصعيد، قائلًا "ما رأيته في الصعيد يعني أننا أمام إعادة النظر في الأنشطة التي تأثرت بمشكلة السياحة بعد أزمة فيروس كورونا"، متابعا: "علينا أن ندرس كيف يتم التعامل مع محافظات الصعيد سواء عادت السياحة أو لا، وإيجاد أنشطة بديلة".

واختتم النائب محمد أبو العينين كلمته خلال الجلسة العامة، قائلًا: "الصعيد أعز الناس لقلوبنا، ونرحب بأي مبادرات أهلية وحكومية".

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