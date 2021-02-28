ضبط 110 كيلو كحول إيثلي مجهول المصدر بالإسكندرية

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (2٫400 طن مادة خام "سوربيتول –مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر وبدون مستندات" – 110 كيلو جرام مستلزمات إنتاج "سكر لوز – كحول إيثلى" مجهولة المصدر وبدون مستندات"- 1٫250 طن سكر دايت بدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائي معدة للتعبئة – 9786 عبوة سكر دايت أوزان مختلفة منتج نهائي غير مكتمل البيانات ) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع السكر الدايت كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة)بقصد تصنيع وتعبئة السكر منخفض السعرات الحرارية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.