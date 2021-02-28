Advertisements

حقيقة رحيل باتشيكو عن الزمالك

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:50 م
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشف مصدر مسئول داخل اللجنة التنفيذية في الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة عن وجود بعض العروض من الأندية الصينية التي وصلت للمدير الفني للفريق البرتغالي جيمي باتشيكو.

وأوضح النصدر أن باتشيكو مرتبط بعقد مع الزمالك ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي ولم يتحدث معهم بخصوص الرحيل أو وصوله أية عروض للرحيل من الفارس الأبيض وأن كل تركيزه حاليا منصب على مشوار الزمالك في بطولو دوري أبطال إفريقيا والفوز باللقب بالإضافة إلى الفوز بلقب الدوري.

يذكر أن باتشيكو عاد لقيادة الزمالك من جديد عقب نهاية العام الماضي بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الفريق بشكل مفاجئ الذي أعلن قيادته للتعاون السعودي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة دوري ابطال افريقيا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

حقيقة رحيل باتشيكو عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ يوم

بيراميدز يطيح بنجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ليفربول المتوقع ضد شيفيلد يونايتد فى الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 23 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 12 ساعة

قبل مواجهة الأهلي.. اللاعب الوحيد الذي خطف أنظار ميدو في طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 15 ساعة

محمد إبراهيم يرد على عودته للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

08:31 ص

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

حقيقة رحيل باتشيكو عن الزمالك

12:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 31.. «الوسية» دراما «القهر» فى زمن «الملح والطين»