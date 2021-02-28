حقيقة رحيل باتشيكو عن الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل اللجنة التنفيذية في الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة عن وجود بعض العروض من الأندية الصينية التي وصلت للمدير الفني للفريق البرتغالي جيمي باتشيكو.





وأوضح النصدر أن باتشيكو مرتبط بعقد مع الزمالك ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي ولم يتحدث معهم بخصوص الرحيل أو وصوله أية عروض للرحيل من الفارس الأبيض وأن كل تركيزه حاليا منصب على مشوار الزمالك في بطولو دوري أبطال إفريقيا والفوز باللقب بالإضافة إلى الفوز بلقب الدوري.





يذكر أن باتشيكو عاد لقيادة الزمالك من جديد عقب نهاية العام الماضي بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الفريق بشكل مفاجئ الذي أعلن قيادته للتعاون السعودي.



