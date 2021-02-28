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جونسون آند جونسون.. أحدث لقاحات كورونا المعتمدة بالعالم

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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في الساعات الأخيرة، اعتمد لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا التاجي المستجد ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الأخيرة.

ووافقت الحكومة الأمريكية على استخدام لقاح شركة جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة في الوقاية من فيروس كورونا، لتتيح لملايين من الأمريكيين التحصين ضد الوباء في الأسابيع المقبلة، وتفتح المجال أمام موافقة دول أخرى على اللقاح.


وأعلنت إدارة الأغذية والعقاقير موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح للبالغين في سن الثامنة عشرة وما بعده، عقب موافقة لجنتها للخبراء الخارجيين عليه بالإجماع يوم الجمعة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن لقاح جونسون آند.جونسون بعد اعتماده من الحكومة الأمريكية:

- هو أول لقاح يتم الحصول عليه من جرعة واحدة، ويمكن تخزينه في ثلاجات عادية، مما يسهل توزيعه مقارنة بلقاحي "Pfizer - BioNTech" و"Moderna" اللذين يعتبران أكثر حساسية ويتطلب كلاهما جرعتين.


- يمكن تخزينه في درجات حرارة البراد، ما يسهل بشكل كبير توزيعه.

- يسمح استخدامه للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق.

- يحتوي على مكون واحد أظهر فاعلية بنسبة 66 % في الحماية من حالات "كوفيد-19" المتوسطة إلى الشديدة.

- اللقاح فعال بنسبة 72 % في الولايات المتحدة و66 % بشكل عام في الوقاية من إصابات "كوفيد-19" المتوسطة إلى الشديدة بعد 28 يومًا من التطعيم.

- شركة "جونسون آند جونسون" تخطط لإنتاج مليار من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في عام 2021.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأعلى إصابة بفيروس كورونا، ويتمنى المواطنين أن تساهم اللقاحات التي ظهرت في الحد من انتشار الوباء في بلادهم خلال الفترة المقبلة لينتهي عداد الإصابات وكذلك الوفيات.

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