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غدا.. حورية فرغلي تجري عملية جراحية أخري تعرف علي التفاصيل!

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تستعد الفنانة حورية فرغلى، لخضوعها لعملية جراحية ثانية في "الأنف"، وذلك غدا الإثنين بعد 20 يوماً من إجراء العملية الجراحية الأولى التي خضعت لها في أحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية.


وتعد العملية الثانية، هي تعديل الأنف للشكل الطبيعى ونحتها ، بعدما جاءت العملية الأولى باستقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدرى، ووضعهما في الأنف لتعود الأنف لشكلها الطبيعى، بالإضافة إلى تطور حاسة الشم والتذوق لدى حورية بعد نجاح العملية الجراحية الأولى، ومن المقرر أن تستغرق العملية الثانية 3 ساعات على أقصى تقدير.

وكانت قد تصدرت حورية فرغلي، تويتر وذلك بعد تسجيلها فويس صوتي و انتهائها من جلسات الأكسجين وطالبها الطبيب الأمريكى العالمى "بريومى" طالب بأن تخضع لـ 20 جلسة أكسجين، حتى يتمكن الجسم والفم والأنف من الامتلاء بالأكسجين، لاسيما أن هناك خلايا جذعية تم بناءؤها في الأنف.

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