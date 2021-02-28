ضبط 7 قضايا بضائع أجنبية الصنع خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي ، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (7) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – إكسسوارات ملابس - أقمشة).





وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والمتفجرات والأسلحة والذخائر: ضبط (2) قضية.





وفي مجال الأمن العام: ضبط عدد (41) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).





وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1207) مخالفة مرورية متنوعة.





وفي مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (188) حكما قضائيا متنوعا.





وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (2) قضية.



