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تشكيل ليفربول المتوقع ضد شيفيلد يونايتد فى الدوري الإنجليزي
الأحد 28/فبراير/2021 - 12:53 م
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الأحد نادي ليفربول نظيره نادي شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي شيفيلد يونايتد.
وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: أليسون بيكر.
خط الدفاع: روبرتسون، أرنولد، كاباك، بن ديفيز.
خط الوسط: فينالدوم، ألكانتارا، جونز.
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.
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