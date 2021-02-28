تشكيل ليفربول المتوقع ضد شيفيلد يونايتد فى الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم الأحد نادي ليفربول نظيره نادي شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي شيفيلد يونايتد.





وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، أرنولد، كاباك، بن ديفيز.

خط الوسط: فينالدوم، ألكانتارا، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.



