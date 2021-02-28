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تشكيل ليفربول المتوقع ضد شيفيلد يونايتد فى الدوري الإنجليزي

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:53 م
ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الأحد نادي ليفربول نظيره نادي شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي شيفيلد يونايتد.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.
خط الدفاع: روبرتسون، أرنولد، كاباك، بن ديفيز.
خط الوسط: فينالدوم، ألكانتارا، جونز.
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

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