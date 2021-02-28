الغرف التجارية تعلن تراجع أسعار الدواجن والأسماك

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن تراجع أسعار الدواجن والأسماك والحبوب والبقول والخضر الطازجة خلال شهر فبراير الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي .





وأظهر التقرير الصادر عن الغرف التجارية اليوم الأحد، تراجع أسعار الأسماك بنسب تتراوح من 3 إلى 19% حيث انخفض سعر كيلو البلطي سوبر بنسبة 16.2% مسجلا 28.50 جنيه مقارنة 34 جنيها في فبراير 2020.





كما تراجع سعر كيلو سمك البوري الطازج بنحو 14% مسجلا خلال فبراير الحالي 55 جنيها مقابل 64 جنيها في نفس الشهر من العام الماضي، كما تراجعت أسعار (التونة/ماكريل المجمد) بنحو 7% مسجلا 33 جنيها مقارنة 37.50 جنيه.





وشهدت أسعار كيلو"الجمبري قشر وسط مجمد" انخفاضا بنحو 14.1% مسجلة 124.50 جنيه،كما انخفض سعر كيلو"الفيليه قشربياض" بنحو 3.8% مسجلا 125 جنيها مقابل 130 جنيه.





وحول أسعار الداوجن أشار التقرير الى تراجع أسعار كليو الدجاج مزارع البيض(الحي) بنحو 13.5% ليبلغ 27.25 جنيه مقارنة 31.50 جنيه في فبراير 2020.





وانخفض سعر كيلو الدجاج المزارع الأحمر(الحي) بنحو 14.9% ليسجل31.50 جنيه مقارنة بنحو 37 جنيها، وتراجعت أسعار "صدور الدجاج المخلي " بدون عظم بنحو 15.6% ليسجل سعر الكيلو 62.25 جنيه مقابل 73.75 جنيه.





وحول مجموعة الحبوب والبقول، أوضح التقرير تراجع أسعار الأرز البلدي(سائب/أبيض/عريض) خلال شهر فبراير الحالي بنحو8.6% مسجلا 8 جنيهات مقابل 8.25 جنيه للكيلو.





و انخفضت سعر الأرز البلدي (معبأ/أبيض) بنحو 4.3% مسجلا 11 جنيها مقابل 11.50 جنيه،وشهدت أسعار الفول تراجعا ملحوظا خلال الشهر الحالي حيث تراجع سعر كيلو الفول الصحيح البلدي(السائب) بنحو 30.5 % مسجلا 22.25 جنيه مقارنة بنحو32 جنيها.





وتراجع سعر كيلو الفول الصحيح المستورد(سائب) بنحو 15.5% لتسجل 17.75 جنيه مقابل 21 جنيها،وانخفض سعر الفول"المجروش السائب" بنحو 25.6% ليبلغ 16 جنيها مقابل 21.50 جنيه.





وأضاف التقرير أن هناك تراجعت أسعار العدس بأنواعه خلال فبراير الحالي حيث انخفض سعر كيلو العدس الأصفر(المعبأ) بنحو 2.7% مسجلا 18 جنيها مقابل 18.50 جنيه، كما تراجع سعر كيلو العدس بجبه (بلدي سائب) بنسبة 4.8% ليسجل 30 جنيها مقبل 31.50 جنيه.





وتراجعت أسعار كيلو الفاصوليا البيضاء الجافة(مستوردة/سائب) بنحو 9.1% مسجلا 20 جنيه مقابل 22 جنيها،كما انخفضت الفاصوليا البيضاء الجافة(معبآة) بنحو 1,1% لتسجل 21.75 جنيه مقابل 22 جنيها.





وأوضح أن أسعار كلا من كيلو اللوبيا الجافة والقمح المجروش سجلت استقرارا في أسعارها عند مستوى 27.75 جنيه ، 9.25 جنيه.





وحول أسعار اللحوم أظهر التقرير ارتفاع أسعار كيلو اللحم الكندوز (بلدي/طازج) بنحو 4% مسجلا 130 جنيه مقابل 125 جنيها في فبراير 2020،كما ارتفع سعر كيلو لحم الضأن (بلدي/طازج) بنحو 12% مسجلا140 جنيه مقابل 125 جنيها.





وزاد سعر كيلو كبده وقلوب وكلاوي(بلدي/طازج) بنحو 3.8% مسجلة 135 جنيها مقابل 130 جنيه، كما زاد سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي (المجمد) بنحو14.8% لتسجل 77.50 جنيه مقابل 67.50 جنيه واستقرت أسعار كل من كيلو اللحم الجملي الطازج عند 110 جنيهات وكيلو اللحم الجاموسي(البلدي/الطازج) عند 100 جنيه،فيما تراجع سعر كيلو اللحم البقري السوداني(الطازج) بنحو4.8 % مسجلا 100 جنيه مقابل 105 جنيهات.





وحول مجموعات الخضار الطازجة أشار التقرير إلى تراجعا ملحوظا في سعركيلو "البطاطس" بنسبة 47.4% مسجلا في فبراير 2.5 جنيه مقابل 4.75 جنيه، كما تراجعت أسعار كيلو"الطماطم" بنسبة 33.8 % مسجلة 2.65 جنيه مقابل 4 جنيهات.





وشهدت أسعار"الباذجان الأبيض العروس" انخفاضا بنحو33.3 % مسجلة 5 جنيهات للكيلو مقارنة 7.50 جنيه، كما انخفضت أسعار"الكوسة" لسجل سعر الكيلو 5.5 جنيه مقارنة 5.75 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.3%، وتراجع سعر كيلو "البصل" (ابيض/ذهبي) بنحو 7.7% مسجلا 6 جنيهات مقابل 6.5 جنيه.





وأضاف التقرير إلى وجود تراجع في أسعار كيلو "الخيار" بنحو 3.33% مسجلة 5 جنيهات مقابل 7.5 جنيه،كما انخفض سعر كيلو "الملوخية الخضراء" بنحو 33.3% مسجلا 8 جنيهات مقابل12 جنيها،وسجل سعر كيلو "الفلفل الأخضر الرومي" تراجعا بنحو 35.3% ليبلغ 5.50 جنيه مقابل 8.5 جنيه، فيما ارتفع سعر "الفاصوليا الخضراء"بنحو جنيه مسجلة 11 جنيها مقابل 10 جنيهات،كما زادت أسعار كيلو"السبانخ" مسجلة 6 جنيهات مقابل 5 جنيهات.





فيما تباينت أسعار الفاكهة حيث سجلت أسعار"التفاح الأصفر المستورد" تراجعا بنحو 3.6% مسجلة 20 جنيه مقابل 20.75 جنيه، كما انخفض سعر كيلو"الجوافة" بنحو 15% مسجلا 8.50 جنيه مقابل 10 جنيهات.





وتراجع سعر كيلو "الفراولة" بنحو 19% ليبلغ 8.50 جنيه مقابل 10.50جنيه،فيما ارتفعت أسعار كيلو"الموز البلدي" بنحو 11.8 % مسجلة 9.50 جنيه مقابل 8.50 جنيه،وزاد سعر كيلو"البرتقال بصره" بنحو 18.3% مسجلا 6.80 جنيه مقابل 5.75 جنيه، وسجل "البرقوق المستورد" ارتفاعا بنحو 59% مسجلا 35 جنيها مقابل 22 جنيها.