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الغرف التجارية تعلن تراجع أسعار الدواجن والأسماك

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
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 أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن تراجع أسعار الدواجن والأسماك والحبوب والبقول والخضر الطازجة خلال شهر فبراير الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي .

وأظهر التقرير  الصادر عن الغرف التجارية اليوم الأحد، تراجع أسعار الأسماك بنسب تتراوح من 3 إلى 19% حيث انخفض سعر كيلو البلطي سوبر بنسبة 16.2% مسجلا 28.50 جنيه مقارنة 34 جنيها في فبراير 2020.

 كما تراجع سعر كيلو سمك البوري الطازج بنحو 14% مسجلا خلال فبراير الحالي 55 جنيها مقابل 64 جنيها في نفس الشهر من العام الماضي، كما تراجعت أسعار (التونة/ماكريل المجمد) بنحو 7% مسجلا 33 جنيها مقارنة 37.50 جنيه.

وشهدت أسعار كيلو"الجمبري قشر وسط مجمد" انخفاضا بنحو 14.1% مسجلة 124.50 جنيه،كما انخفض سعر كيلو"الفيليه قشربياض" بنحو 3.8% مسجلا 125 جنيها مقابل 130 جنيه.

وحول  أسعار الداوجن أشار التقرير الى تراجع أسعار كليو الدجاج مزارع البيض(الحي) بنحو 13.5% ليبلغ 27.25 جنيه مقارنة 31.50 جنيه في فبراير 2020.

وانخفض سعر كيلو الدجاج المزارع الأحمر(الحي) بنحو 14.9% ليسجل31.50 جنيه مقارنة بنحو 37 جنيها، وتراجعت أسعار "صدور الدجاج المخلي " بدون عظم بنحو 15.6% ليسجل سعر الكيلو 62.25 جنيه مقابل 73.75 جنيه.

وحول مجموعة الحبوب والبقول، أوضح التقرير تراجع أسعار الأرز البلدي(سائب/أبيض/عريض) خلال شهر فبراير الحالي  بنحو8.6% مسجلا 8 جنيهات مقابل 8.25 جنيه للكيلو.

و انخفضت سعر الأرز البلدي (معبأ/أبيض) بنحو 4.3% مسجلا 11 جنيها مقابل 11.50 جنيه،وشهدت أسعار الفول تراجعا ملحوظا خلال الشهر الحالي حيث تراجع سعر كيلو الفول الصحيح البلدي(السائب) بنحو 30.5 % مسجلا 22.25 جنيه مقارنة بنحو32 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الفول الصحيح المستورد(سائب) بنحو 15.5% لتسجل 17.75 جنيه مقابل 21 جنيها،وانخفض سعر الفول"المجروش السائب" بنحو 25.6% ليبلغ 16 جنيها مقابل 21.50 جنيه.

وأضاف التقرير أن هناك تراجعت أسعار العدس بأنواعه خلال فبراير الحالي حيث انخفض سعر كيلو العدس الأصفر(المعبأ) بنحو 2.7% مسجلا 18 جنيها مقابل 18.50 جنيه، كما تراجع سعر كيلو العدس بجبه  (بلدي سائب) بنسبة 4.8% ليسجل 30 جنيها مقبل 31.50 جنيه.

وتراجعت أسعار كيلو الفاصوليا البيضاء الجافة(مستوردة/سائب) بنحو 9.1% مسجلا 20 جنيه مقابل 22 جنيها،كما انخفضت الفاصوليا  البيضاء الجافة(معبآة) بنحو 1,1% لتسجل 21.75 جنيه مقابل 22 جنيها.

وأوضح أن أسعار كلا من كيلو اللوبيا الجافة والقمح المجروش سجلت استقرارا في أسعارها عند مستوى 27.75 جنيه ، 9.25 جنيه.

وحول أسعار اللحوم أظهر التقرير ارتفاع أسعار كيلو اللحم الكندوز (بلدي/طازج) بنحو 4% مسجلا 130 جنيه  مقابل 125 جنيها في فبراير 2020،كما ارتفع سعر كيلو لحم الضأن (بلدي/طازج) بنحو 12% مسجلا140 جنيه مقابل 125 جنيها.

وزاد سعر كيلو كبده وقلوب وكلاوي(بلدي/طازج) بنحو 3.8% مسجلة 135 جنيها مقابل 130 جنيه، كما زاد سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي (المجمد) بنحو14.8% لتسجل 77.50 جنيه مقابل 67.50 جنيه واستقرت أسعار كل من كيلو اللحم الجملي الطازج عند 110 جنيهات وكيلو اللحم الجاموسي(البلدي/الطازج) عند 100 جنيه،فيما تراجع سعر كيلو اللحم البقري السوداني(الطازج) بنحو4.8 % مسجلا 100 جنيه مقابل 105 جنيهات.

وحول مجموعات الخضار الطازجة أشار التقرير إلى تراجعا ملحوظا في سعركيلو "البطاطس" بنسبة 47.4% مسجلا في فبراير 2.5 جنيه مقابل 4.75 جنيه، كما تراجعت أسعار كيلو"الطماطم" بنسبة 33.8 % مسجلة 2.65 جنيه مقابل 4 جنيهات.

وشهدت أسعار"الباذجان الأبيض العروس" انخفاضا بنحو33.3 % مسجلة 5 جنيهات للكيلو مقارنة 7.50 جنيه، كما انخفضت أسعار"الكوسة" لسجل سعر الكيلو 5.5 جنيه مقارنة 5.75 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.3%، وتراجع سعر كيلو "البصل" (ابيض/ذهبي) بنحو 7.7% مسجلا 6 جنيهات مقابل 6.5 جنيه.

وأضاف التقرير إلى وجود  تراجع في أسعار كيلو "الخيار" بنحو 3.33% مسجلة 5 جنيهات مقابل 7.5 جنيه،كما انخفض سعر كيلو "الملوخية الخضراء" بنحو 33.3% مسجلا 8 جنيهات مقابل12 جنيها،وسجل سعر كيلو "الفلفل الأخضر الرومي" تراجعا بنحو 35.3% ليبلغ 5.50 جنيه مقابل 8.5 جنيه، فيما ارتفع سعر "الفاصوليا الخضراء"بنحو جنيه مسجلة 11 جنيها مقابل 10 جنيهات،كما زادت أسعار كيلو"السبانخ" مسجلة 6 جنيهات مقابل 5 جنيهات.

فيما تباينت أسعار الفاكهة حيث سجلت أسعار"التفاح الأصفر المستورد" تراجعا بنحو 3.6% مسجلة 20 جنيه مقابل 20.75 جنيه، كما انخفض سعر كيلو"الجوافة" بنحو 15% مسجلا 8.50 جنيه مقابل 10 جنيهات.

 وتراجع سعر كيلو "الفراولة" بنحو 19% ليبلغ 8.50 جنيه مقابل 10.50جنيه،فيما ارتفعت أسعار كيلو"الموز البلدي" بنحو 11.8 % مسجلة 9.50 جنيه مقابل 8.50 جنيه،وزاد سعر كيلو"البرتقال بصره" بنحو 18.3% مسجلا 6.80 جنيه مقابل 5.75 جنيه، وسجل "البرقوق المستورد" ارتفاعا بنحو 59% مسجلا 35 جنيها مقابل 22 جنيها.

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الغرف التجارية اسعار الاسماك والدواجن اخبار الاقصاد اليوم اتحاد الغرف التجارية

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