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سقوط عصابة سرقة الهواتف بالقاهرة

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" في النزهة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط ( شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما "مستأجرة" وبحوزتهما هاتف محمول مجهول المصدر.


وبمناقشتهما عن مصدر الهاتف المحمول اعترفا بسرقته من أحدى السيدات بأسلوب" الخطف" باستخدام الدارجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمهما بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهمين أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب " الخطف"، كما اعترفا بارتكاب (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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