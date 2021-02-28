بأسلوب التتبع.. ضبط شخصين لسرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين أمام بنك

تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط شخصين بالقاهرة لسرقة مبلغ مالى من أحد المواطنين بإسلوب "التتبع" من أمام أحد البنوك



تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ( أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك، وقيامه بركن السيارة ملكه بدائرة القسم، ولدى عودته إكتشف كسر الزجاج الخلفى للسيارة، وسرقة المبلغ المالى المشار إليه من داخلها.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة المشار إليها، وتبين أنها مُستأجرة إلى (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وأنهما وراء إرتكاب الواقعة



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المُشار إليها،وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "التتبع من أمام البنك وكسر الزجاج"، كما تم بإرشادهما ضبط

(مبلغ مالى من متحصلات الواقعة- جهاز ميكرويف - عدد 7 مراوح كهربائية – شاشة) بمسكنهما، وإعترفا بشراء المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية،وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



