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الزراعة: مليون طن صادرات مصر الزراعية خلال شهرين بزيادة قدرها 5% عن العام الماضي

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالي مليون طن منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي

وقال القصير أن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم.

وأن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت 682 ألف 86 طن، بالإضافة إلي تصدير 107 ألف 94 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 22 ألف و732 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفراولة المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 13 ألف و187 طن.

في حين احتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 12 ألف و153 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البنجر على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 7 الاف و265 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 6 الاف و477 طن، يليها في المركز الثامن الرمان بإجمالي 5 الاف و779 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3643 طن، بينما حصل الفلفل على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 1737 طن، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 1064 طن، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 296 طن.

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