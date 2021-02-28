حفرها عمقها 15 مترا.. ضبط 7 أشخاص للتنقيب عن الآثار بالفيوم

تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بالفيوم بالإشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة طامية..عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية، تم ضبط (7 أشخاص) لقيامهم بالتنقيب والحفر عن الآثار بمنزل أحدهم، وتبين وجود حفرة بعمق 15 م وضبط بحوزتهم أدوات الحفر ( موتور– سلك كهرباء – كوريك – غلق جلدى – بكرة حديد - هلتى)، كما عثر على بعض الشواهد عبارة عن ( قاعدة من الفخار – أجزاء من الحجر الجيرى) يشتبه فى كونها أثرية، بمواجهة المتهمين أقروا بإرتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.



ضبط ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) لقيامة بالتنقيب والحفر عن الآثار بذات الناحية، وتبين وجود حفرة مغمورة، وضبط بحوزته أدوات الحفر ( موتور– سلك كهرباء – كوريك – خرطوم )، وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



