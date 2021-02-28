إصابات كورونا حول العالم تقترب من 113.8 مليون

اقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، من 113.8 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 113 مليونا و 785 ألف حالة.

وأفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن عدد المتعافين تجاوز 2ر64 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و525 ألف حالة.

وكانت الولايات المتحدة تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

ومن حيث عدد الوفيات، تصدرت أيضا الولايات المتحدة دول العالم، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

ويذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.