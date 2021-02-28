Advertisements

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 113.8 مليون

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

اقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، من 113.8 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

 

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 113 مليونا و 785 ألف حالة.

 

وأفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن عدد المتعافين تجاوز 2ر64 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و525 ألف حالة.

 

وكانت الولايات المتحدة تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

 

ومن حيث عدد الوفيات، تصدرت أيضا الولايات المتحدة دول العالم، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

 

ويذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اﻟﻌﺎﻟﻢ إصابات كورونا

أخبار تهمك

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة رحيل باتشيكو عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ يوم

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل ليفربول المتوقع ضد شيفيلد يونايتد فى الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يطيح بنجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 19 ساعة

قبل مواجهة الأهلي.. اللاعب الوحيد الذي خطف أنظار ميدو في طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

محمد إبراهيم يرد على عودته للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

66 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم

"جونز هوبكنز": 77 مليون إصابة بكورونا حول العالم

1.86 مليون وفاة 86.4 مليون إصابة بكورونا حول العالم

87.2 مليون إصابة بكورونا حول العالم

1.9 مليون وفاة و90.3 مليون إصابة بكورونا حول العالم

جونز هوبكنز: إصابات كورونا تلامس 99 مليوناً

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

08:31 ص

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

حقيقة رحيل باتشيكو عن الزمالك

12:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 31.. «الوسية» دراما «القهر» فى زمن «الملح والطين»