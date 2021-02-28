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ضبط شخص لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية بسوهاج

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال بتقدم (أحد الأشخاص، مقيم بسوهاج) لمسؤلى الشهر العقارى بعقد بيع (سيارة ملاكى) ممهور بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لأحد مكاتب الشهر العقارى بسوهاج، يفيد بيع (أحد الأشخاص) للسيارة المشار إليها لصالحه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بتحصله على عقد البيع المشار إليه من (صاحب معرض سيارات، مقيم بسوهاج، له معلومات جنائية) نظير شراء السيارة، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بأن (مالك السيارة) قام بتسليمها له لبيعها لصالحه من خلال معرض السيارات الخاص به ورغبة منه فى الإستيلاء على قيمة بيع السيارة لنفسه قام بإصطناع عقد البيع المزور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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