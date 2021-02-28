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الثلاثاء على cbc.. هبة الأباصيري تحاور رشوان توفيق

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تجري الإعلامية هبة الأباصيري حوارًا خاصًا مع الفنان الكبير رشوان توفيق، عبر برنامج It's Show time، بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة cbc.

يتحدث "توفيق" في لقاء خاص من منزله، عن ذكرياته مع زوجته الراحلة وقصة حبه وزواجه الذي دام لأكثر من 60 عاما. ويستعرض مشواره الفني وتاريخه في الدراما والسينما لمسيرة تمتد لأكثر من 65 عاما. كما تحدث عن أحلامه التي يراها ويتحقق معظمها، فضلا عن أوقاته التي يقضيها في التعبد والتقرب إلى الله.

يكشف أيضا خلال اللقاء عن رأيه في الممثلين الشباب، ومدى اعتزازه بتجربته الأخيرة مع الفنان أحمد حلمي في فيلم "خيال مآته"، بالإضافة إلى رأيه في تمثيل محمد رمضان وأحمد السقا وغيرهم من النجوم.

يذكر أن هبة الأباصيري تقدم حلقة الثلاثاء من البرنامج أسبوعيا، في تمام التاسعة مساء على قناة cbc، والإعادة يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تحاور عددا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع من مختلف المجالات سواء الفنية أو الثقافية أو الإعلامية أو الرياضية أو السياسية، ويتولى رئاسة تحرير البرنامج سماح عبد الرحمن وإخراج أحمد السيد.

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