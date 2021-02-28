Advertisements

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد عن حالة الطقس ليوم غد الإثنين، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيانا لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الإثنين، طقس دافئ علي معظم الأنحاء فيما يكون معتدل علي السواحل الشمالية.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديد البرودة علي معظم محافظات الجمهورية بينما يكون بارد علي جنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الإثنين، حيث تشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة

أخبار تهمك

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

قبل مواجهة الأهلي.. اللاعب الوحيد الذي خطف أنظار ميدو في طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 22 دقيقة

محمد إبراهيم يرد على عودته للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يطيح بنجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة رحيل باتشيكو عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 15 ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ يوم

تشكيل ليفربول المتوقع ضد شيفيلد يونايتد فى الدوري الإنجليزي

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

08:31 ص

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

حقيقة رحيل باتشيكو عن الزمالك

12:50 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 31.. «الوسية» دراما «القهر» فى زمن «الملح والطين»