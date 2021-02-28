Advertisements

وزيرة الصحة: تسجيل 18 ألف مواطن في 3 ساعات للحصول على لقاح كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن عدد من سجلوا بياناتهم على موقع الإليكتروني الخاص بتسجيل الراغبين في الحصول على لقاح كورونا خلال أول 3 ساعات من انطلاق الموقع رسميا وصل إلى 18 ألف شخص.

وأشارت "هالة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أن مرضى الفشل الكلوي، والأورام، والأمراض المناعية إضافة إلى المرضى الذين أجروا عمليات جراحية مثل زراعة كبد، أو قسترة دماغية، أو زراعة كلى على نفقة الدولة ضمن قوائم الانتظار ومسجلين بقاعدة بيانات وزارة الصحة تم ادراجهم على الموقع الإليكتروني لتطعيمهم بلقاح كورونا.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن هذه الفئات سيبدأ اعطائهم اللقاح من أخر هذا الأسبوع لضمان حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة مستجدات كورونا لقاح كورونا تسجيل اللقاح

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 18 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يطيح بنجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

محمد إبراهيم يرد على عودته للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قبل مواجهة الأهلي.. اللاعب الوحيد الذي خطف أنظار ميدو في طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ يوم

حقيقة رحيل باتشيكو عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 25 دقيقة

تشكيل ليفربول المتوقع ضد شيفيلد يونايتد فى الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن الفئات الأولى بلقاح كورونا

سينوفارم.. كيف ستقدم مصر اللقاح الصيني للمصريين؟

صحة الدقهلية تجهز الأماكن المناسبة لتجهيز نقاط لتطعيم لقاح كورونا

بيانات شخصية وتقارير طبية.. خطوات التسجيل عبر موقع لقاح كورونا (فيديو)

سعر لقاح فيروس كورونا.. أبرز تصريحات وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

موعد تطعيم كبار السن.. خريطة توزيع لقاح كورونا على الشعب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

08:31 ص

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

حقيقة رحيل باتشيكو عن الزمالك

12:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 31.. «الوسية» دراما «القهر» فى زمن «الملح والطين»