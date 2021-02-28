وزيرة الصحة: تسجيل 18 ألف مواطن في 3 ساعات للحصول على لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن عدد من سجلوا بياناتهم على موقع الإليكتروني الخاص بتسجيل الراغبين في الحصول على لقاح كورونا خلال أول 3 ساعات من انطلاق الموقع رسميا وصل إلى 18 ألف شخص.



وأشارت "هالة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أن مرضى الفشل الكلوي، والأورام، والأمراض المناعية إضافة إلى المرضى الذين أجروا عمليات جراحية مثل زراعة كبد، أو قسترة دماغية، أو زراعة كلى على نفقة الدولة ضمن قوائم الانتظار ومسجلين بقاعدة بيانات وزارة الصحة تم ادراجهم على الموقع الإليكتروني لتطعيمهم بلقاح كورونا.



وأوضحت وزيرة الصحة، أن هذه الفئات سيبدأ اعطائهم اللقاح من أخر هذا الأسبوع لضمان حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

