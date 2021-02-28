نقيب الصحفيين: أُطالب بإجراء الانتخابات في موعدها

أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه حضر لمقر مجلس الدولة بشخصه مُصرًا على انعقاد الجمعية العمومية في موعدها، وذلك أثناء نظر الدعاوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري لوقف اجراء انتخابات نقابة الصحفيين في موعدها بسبب فيروس كورونا.





وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن أيام قليلة تفصلنا عن الميعاد القانوني المقرر لأجراء الانتخابات، وقامت النقابة بالدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابة وذلك تنفيذا لقانون رقم 76 لسنة 1970، واجتمعت اللجنة المشرفة علي الانتخابات وبدأت مباشرة إجراءات فتح باب الترشيح وتلقي الطلبات، فضلا عن وضع جدول زمني لمواعيد الانتخابات والمقرر عقدها 5 مارس المقبل، وكل ذلك في إطار القانون.





وطالب رشوان بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد تنفيذا لقانون النقابة، مع اتخاذ اللازم من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه، وسننتظر حكم المحكمة وما تأمر به قائلا "نحن هنا في مبني المشروعية "