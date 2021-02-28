نقيب الصحفيين: أُطالب بإجراء الانتخابات في موعدها

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نقيب الصحفيين: أُطالب بإجراء الانتخابات في موعدها
الأحد 28/فبراير/2021 - 01:09 م
هدير حمزة
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أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه حضر لمقر مجلس الدولة بشخصه مُصرًا على انعقاد الجمعية العمومية في موعدها، وذلك أثناء نظر الدعاوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري لوقف اجراء انتخابات نقابة الصحفيين في موعدها بسبب فيروس كورونا.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن أيام قليلة تفصلنا عن الميعاد القانوني المقرر لأجراء الانتخابات، وقامت النقابة بالدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابة وذلك تنفيذا لقانون رقم 76 لسنة 1970، واجتمعت اللجنة المشرفة علي الانتخابات وبدأت مباشرة إجراءات فتح باب الترشيح وتلقي الطلبات، فضلا عن وضع جدول زمني لمواعيد الانتخابات والمقرر عقدها 5 مارس المقبل، وكل ذلك في إطار القانون.
وطالب رشوان بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد تنفيذا لقانون النقابة، مع اتخاذ اللازم من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه، وسننتظر حكم المحكمة وما تأمر به قائلا "نحن هنا في مبني المشروعية "
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