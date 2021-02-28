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إنتصار السيسي: الاهتمام بالأطفال من أولويات الدولة (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت السيدة إنتصار السيسي، إن الإهتمام بالأطفال والنشىء إحدى أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا في مستقبل مشرق.

وأشارت "إنتصار"، خلال كلمتها في الاحتفال بجائزة المبدع الصغير، المذاعة عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أن جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم أولادنا والذي سيصبح حقيقة، مضيفة: "أطفالنا هم مستقبلنا".

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 204 لسنة 2020، باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى"جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يتجاوز عمره 18 عامًا، فى مجالات الثقافة والفنون.

ويأتى القانون، الذى وافق عليه مجلس النواب، فى شهر أغسطس الماضى، ونشر فى الجريدة الرسمية، تجسيدًا للنصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب، إلى جانب رعاية المبدعين، وحماية إنتاجهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.

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