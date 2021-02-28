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هكذا يظهر مراد مكرم ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 2"

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان مراد مكرم في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الاختيار2"، ويجسد خلال الأحداث دور ضابط فى الأمن الوطني، والمسلسل سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، إسلام جمال، أحمد شاكر عبد اللطيف، هادي الجيار، وكوكبة مميزة من النجوم، ويتناول المسلسل بطولة جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

وفي سياق آخر، شارك مراد مكرم مؤخرًا في مسلسل "ونسني"، وهو من إخراج رامي رزق الله، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر فرج، بطولة أحمد سلطان، محمود الليثي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم.

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