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ضبط 3.5 طن لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمي بالقليوبية

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شنت مباحث التموين بالقليوبية، حملة مكبرة على أماكن بيع السلع والمنتجات الغذائية، جرى خلالها ضبط مصنع بسطرمة بدون ترخيص وبداخله 3.5 طن "مقطعات لحوم - بسطرمة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما جرى ضبط صاحب محل لبيع المنتجات الغذائية والسجائر بحوزته 1150 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، وحجبها عن البيع والتداول لإعادة طرحها بأعلى من سعرها المتداول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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